Lucia Javorcekova, perizoma micro sotto la trasparenza: un sogno

Lucia Javorcekova è come sempre un trionfo di sensualità irresistibile e incontenibile, le curve stratosferiche della modella sono da urlo

Una delle bellezze più amate in assoluto dagli italiani è senza ombra di dubbio Lucia Javorcekova. Classe 1990, la super modella slovacca è una vecchia conoscenza del pubblico televisivo e dei social, che si è innamorato perdutamente di lei diversi anni orsono, quando la sua apparizione a ‘Le Iene‘ fece rumore, per fascino provocante e irresistibile.

Lucia Javorcekova, silhouette statuaria e divina con forme senza limiti: una dea che incanta Instagram

Nel 2015, come in molti di certo ricordano, Lucia rispose con entusiasmo alla ‘challenge’ ideata dal programma di Italia Uno. E in un servizio che ha fatto epoca, mise a nudo le sue curve in primo piano, bucando letteralmente lo schermo e scatenando la passione e la fantasia dei fan non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non a caso, è diventata una delle celebrità più in vista di Instagram e oggi viaggia oltre quota 2 milioni e 200 mila followers. Lucia riesce sempre a togliere il fiato con pose avvolgenti che esaltano il suo fisico prorompente, che manda fuori di testa da qualsiasi prospettiva lo si guardi e con ogni dettaglio capace di fare la differenza e infiammare i social, alzando le temperature di una estate già torrida. Del resto, la Javorcekova quasi in ogni periodo dell’anno può esibirsi al suo meglio, vivendo da tempo in Messico, in una località tropicale che fa sì che per lei sia praticamente sempre estate. E i risultati si vedono sempre, eccome. Al punto che qualche tempo fa, eccedendo con alcune foto provocanti, Lucia era stata ‘bloccata’ da Instagram per qualche settimana.

Lucia Javorcekova, il vestito non copre il super lato B: prospettiva che manda in delirio i fan

E’ ritornata, naturalmente, da par suo sul web, continuando a postare immagini magnifiche, che mettono in risalto la perfezione delle sue forme. Come questa che qui vi proponiamo, con un audace gioco di trasparenze, un suo grande classico che non passa mai di moda. Il lato B fa capolino da sotto al vestito, una visione che sconvolge e che trasuda sensualità da ogni pixel. Si intravede anche, quel tanto che basta, il provocantissimo perizoma, che quasi sembra sparire nel nulla ad un certo punto. Impossibile resistere a tanta meraviglia e naturalmente, infatti, il popolo del web celebra la fantastica Lucia a suon di like e messaggi estasiati.