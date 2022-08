Sara Croce, il bikini è minuscolo: Costa Smeralda ai suoi piedi

Sara Croce, ancora una volta, stupisce e incanta gli ammiratori con scatti in costume da paura: l’ex Bonas di Avanti un Altro senza limiti

I suoi vecchi ammiratori ad Avanti un Altro saranno sicuramente tristi di fonte alla prospettiva di non rivederla più, nel programma condotto da Paolo Bonolis, impersonare i panni super seducenti ed esplosivi della Bonas. Ma di certo, Sara Croce non farà sentire la sua mancanza ai fan, e non lo sta facendo nemmeno adesso, regalando quasi ogni giorno momenti davvero da ricordare.

Sara Croce, l’estate da sogno continua: scatti meravigliosi e seducenti

Per diverse stagioni, la modella pavese classe 1998 ha incantato all’interno del popolare quiz show, di cui uno dei principali punti di forza sono proprio le numerose bellezze del ‘minimondo’. E Sara era sicuramente una delle più stratosferiche ed ammalianti, come del resto avevamo già avuto modo di vedere al suo debutto in grande stile sul piccolo schermo come Madre Natura a Ciao Darwin. Ma tutte le avventure professionali finiscono e così, per Sara, è arrivato il momento di guardare avanti. Di sicuro, su Instagram, i suoi tantissimi ammiratori continueranno a seguirla con curiosità e affetto. Oltre un milione di followers per lei, un seguito di tutto rispetto che rappresenta un’ottima base destinata a crescere ulteriormente. Non sappiamo quali saranno i prossimi progetti di Sara in merito al piccolo schermo, ma di sicuro sentiremo ancora parlare molto di lei. Intanto, l’estate prosegue e Sara, quasi ogni giorno, regala scatti pazzeschi. Momenti da ricordare per lei, e per tutti i fan, nei vari angoli di Mediterraneo.

Sara Croce, fisico statuario e perfetto in ogni dettaglio: si resta senza fiato

Anche in Sardegna, in Costa Smeralda, Sara lascia il segno e si fa notare. Al momento di salutare l’isola, posta uno degli scatti fatti in questi giorni, che la ritrae in costume, esibire la sua figura slanciata e sinuosa, una vera e propria opera d’arte che rasenta la perfezione. Gambe lunghissime e affusolate, fianchi suadenti, un bikini che colpisce, sguardo magnetico e che non ammette repliche. Insomma, un trionfo di fascino e sensualità come al solito, che naturalmente raccoglie i complimenti e i like da parte di tutta la community. L’estate, oltretutto, non è ancora finita, e di sicuro Sara ci permetterà di assistere ad altri scatti da capogiro per sognare ancora ad occhi aperti. La Bonas è pronta a colpire ancora.