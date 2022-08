Keylor Navas, colpo fatto: la formula lascia tutti di sasso

L’arrivo di Keylor Navas è ormai imminente: affare da sogno, con la Serie A pronta a dare il benvenuto al super portiere del PSG.

Si fa sempre più vicino l’approdo in Serie A di Keylor Navas, ad oggi in piena rotta con il PSG: affare da urlo per la big italiana. Nonostante l’innesto della leggenda Lionel Messi e la squadra sempre più da sogno a disposizione, il Paris Saint-Germain si è reso protagonista dell’ennesima stagione conclusa con l’amaro in bocca. Ora però, con l’arrivo di Campos e Galtier, le cose sembrerebbero essere cambiate.

A ben poco è contata la decima vittoria del modesto campionato francese, in quanto in casa del club francese è ancora grande la delusione per la prematura eliminazione agli ottavi di finale della Champions League, vero obiettivo della proprietà qatariota ogni anno ai nastri di partenza. Proprio la società araba si sta preparando ad attuare una vera e proprio rivoluzione, con l’obiettivo di dare una forte scossa in casa PSG. Oltre al già avvenuto cambio di allenatore, con Pochettino che ha lasciato il posto al profilo a sorpresa di Christophe Galtier, diversi importanti tasselli del calibro di Neymar, Draxler e Icardi potrebbero concretamente salutare in questo calciomercato estivo. Anche Keylor Navas sarebbe sempre più vicino all’addio, con un club in particolare in Serie A fortemente deciso a concludere la trattativa con il club parigino.

Colpo clamoroso della big: Navas vicino al trasferimento in Italia

Dall’arrivo di Gianluigi Donnarumma la scorsa estate, la titolarità di Keylor Navas è stata sin da subito pesantemente minata. In quest’ultima stagione l’ex Real Madrid si è infatti accomodato in panchina per ben 16 volte totali in favore dell’italiano. Con l’arrivo di Galtier, il titolare definitivo sarà Donnarumma. Il classe ’86 non ha preso per nulla di buon grado questa decisione, e ad oggi starebbe concretamente valutando un suo addio a Parigi. Il Napoli è pronto a serrare i tempi e chiudere la trattiva per il prestito di Navas. Arrivato l’ok da parte del portiere, il Napoli sta limando gli ultimi dettagli con il PSG. Il club partenopeo, nonostante il rinnovo sempre più vicino con Meret, non è convinto ad affidare la titolarità tra i pali all’ex Udinese, con il prestito al Torino sempre più probabile.

Visti anche i diversi scivoloni registrati la scorsa stagione (uno su tutti quello contro l’Empoli) il club partenopeo ha deciso di puntare tutto su Navas. Il Napoli dunque, dopo l’arrivo di Sirigu (come secondo portiere), è pronto a chiudere per il portiere ex Real Madrid. Da definire l’accordo economico per lo stipendio del calciatore, mentre con il PSG la trattativa è a buon punto.