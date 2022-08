Guendalina Tavassi, perizoma fuori dall’acqua: visione scottante

Guendalina Tavassi in un ennesimo primo piano che toglie il fiato, la influencer e showgirl mette in mostra curve celestiali in costume

Di fronte alla bellezza esplosiva di Guendalina Tavassi non si può proprio mai rimanere indifferenti. La influencer e showgirl romana continua a regalare spettacolo sui social, con immagini di fascino irresistibile che catturano sempre l’attenzione degli ammiratori.

Guendalina Tavassi, sensualità verace e irresistibile come sempre

La sua nuova esperienza sull’Isola dei Famosi ha riportato in auge la fama di colei che era stata già ‘naufraga’ in Honduras dieci anni prima, dopo aver spopolato al Grande Fratello. Ancora una volta, nell’ambito dei reality show, Guendalina si è confermata una stella di prima grandezza e ha rubato la scena come una delle bellezze più seducenti presenti sulla Palapa. Attese pienamente rispettate per i fan, che hanno fatto un tifo sfegatato per lei e infatti, fino all’ultimo giorno di permanenza, la Tavassi è stata protagonista assoluta, insieme a suo fratello Edoardo. Ma, all’improvviso, Guendalina ha deciso di lasciare il gioco e di non arrivare fino in fondo. Troppa la nostalgia di casa e dei figli, ma per lei sono stati soltanto applausi da parte dei telespettatori. Non è riuscito ad arrivare fino al termine nemmeno Edoardo, penalizzato da un infortunio proprio in dirittura d’arrivo. L’acclamazione dei fan sui social è stata, ed è, comunque notevole, per una delle protagoniste di Instagram, che ha illuminato, manco a dirlo, questa estate 2022 a suon di scatti da favola. E anche le ultime immagini hanno confermato un trend di cui tutta la community è a conoscenza. Guendalina vanta oltre 1 milione e 300 mila followers, che ne fanno una delle celebrità più cliccate in assoluto. E guardando le sue foto, come sappiamo, la cosa non sorprende.

Guendalina Tavassi, una meravigliosa giornata alle terme: il dettaglio dall’alto è da capogiro, un lato B ipnotico

Nell’ultimo post, Guendalina ha condiviso gli scatti relativi a una sua giornata di relax alle terme, in un noto resort sul litorale romano. Immagini capolavoro, che fanno emergere tutto il suo fascino in costume. Fisico avvolgente ed esplosivo come al solito, con dettagli che risaltano più che mai. In particolare, quello del suo vertiginoso lato B, che in questo scatto che vi proponiamo possiamo ammirare dall’alto in tutta la sua maestosità provocante. Una visione che lascia il segno e scatena like e commenti a ripetizione da parte del web.