Rossella Fiamingo, allenamento bollente: super aderente, che forme

Anche in questa occasione ci ha mandato completamente al tappeto. In che modo? Ovviamente con un nuovo post che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti vi. Guardare per credere – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima ed unica volta che si verificherebbe una cosa del genere, ma a quanto pare una cosa è certa: quello che ci regala la fantastica atleta non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. L’immagine che è diventata virale merita di essere raccontata perché è davvero un capolavoro. Se non ci credete a quello che vi diciamo vi sfidiamo a rimanere con noi per osservare il tutto.

Rossella Fiamingo, allenamento più bollente che mai

Già ci si mette il caldo che sta mettendo in ginocchio il nostro paese con delle temperature da clima “africano”, poi ci si mette anche Rossella Fiamingo che decide di pubblicare delle nuove ed intense foto mentre si allena che ci fanno andare completamente fuori di testa. Molti dei suoi follower, però, si aspettavano che in questi giorni la famosa schermitrice trascorresse dei giorni di totale relax in compagnia della sua amica. Un piccolo indizio? Lo scorso anno hanno mandato completamente in fiamme la loro Sicilia con degli scatti e delle ‘storie’ semplicemente da urlo. Ovviamente ci stiamo riferendo alla sua amica, Diletta Leotta. Quest’ultima, però, ha dovuto anticipare i suoi programmi di vacanza visto che tra pochi giorni attaccherà nuovamente con il mondo del lavoro per prepararsi ad una nuova ed entusiasmante stagione sportiva di Serie A. L’atleta, invece, si allena in vista delle prossime gare ed i risultati sono a dir poco “sconvolgenti” (nel senso positivo della parola, ci mancherebbe altro). Adesso, però, andiamo a vedere il tutto.

Rossella Fiamingo, da rimanere senza parole: che forme – FOTO

E’ tempo di addominali per la nostra Rossella, anche se non ne ha assolutamente bisogno visto che il suo fisico è decisamente perfetto. Le sue forme non hanno bisogno di alcun tipo di presentazione. Il leggins, così aderente, mette in risalto le sue gambe. Stesso discorso vale anche per il top che mette in risalto le sue importanti forme che non possono passare inosservate. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Semplicemente incantevole, come sempre d’altronde.