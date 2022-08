Elettra Lamborghini, calze a rete e costume tutto aperto davanti

Look “elettrizzante” per la Lamborghini: fan in estasi dopo aver visto una galleria travolgente sui social.

Non c’è estate senza Elettra Lamborghini sul palco on in radio. Ammaliante, seducente, piena di grinta che è trasmessa ai fan. Anche quest’anno ha stupito tutti, non solo per il suo brano.

La canzone proposta con Rocco Hunt è come sempre un successo clamoroso. Ritmo che invita a ballare, danze sfrenate sul palco, twerk che ormai sono un vero e proprio marchio di fabbrica. La sua canzone è trasmessa di frequente in radio, e sui palchi di tutta Italia la Lamborghini continua ad incassare un successo stratosferico. Merito non solo della sua bravura, della voglia di divertirsi e divertire, ma anche di un fascino che conquista proprio tutti.

Forme esplosive, volto ammaliante, quella simpatia che l’ha portata ad incassare chiamate anche dal mondo della moda e in tv. Ha fatto da opinionista per importanti programmi, ha concesso interviste in cui ha mostrato anche la sua simpatia che conquista tutti. Poi un boom sui social, ma il successo nei numeri dei followers è spiegato anche da alcune foto pazzesche.

Elettra Lamborghini non sbaglia un colpo: sui social è incredibilmente affascinante

Il twerk come marchio di fabbrica, la simpatia per conquistare tutti e la bravura nei pezzi proposti al pubblico per essere sempre una delle regine incontrastate nelle proposte musicali estive. Elettra Lamborghini non sbaglia un colpo, e il suo seguito si è tradotto in numeri incredibili anche sui social. Sono più di 7 milioni i suoi followers, e la rendono una delle donne più seguite in Italia. Agli appassionati arrivano infatti scatti che non possono passare inosservati.

Il suo fisico esplosivo, i look sgargianti che spesso regalano qualcosa in più, e il volto attraente, la rendono una icona di sensualità che incassa sempre complimenti e attestati di stima. Anche l’ultima galleria ha fatto registrare numeri incredibili, e il motivo è ben visibile nelle foto. Sono tre, e la Lamborghini si mostra con un look che lascia vedere qualcosa in più. In primo piano o di spalle la sostanza non cambia, perché quelle forme molto ammirate dal pubblico arrivano in maniera potente sugli smartphone del popolare social network.

Il risultato? Basta dare un’occhiata ai like e ai commenti che arrivano. Sono quasi mille in meno di 24 ore, sia dai suoi fan che dai vip, conquistati dagli scatti. La Lamborghini mostra infatti anche il lato B e si lascia immortalare con pose sensuali e uno sguardo seducente. Un nuovo boom quindi, ma tutto ciò che fa la splendida cantante brilla come il suo sorriso e i suoi look pazzeschi.