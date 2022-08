Giorgia Palmas, selfie rovente: la visuale dall’alto è da bollino rosso

Giorgia Palmas delizia tutti i suoi follower (che non si perdono un solo aggiornamento suo) con uno scatto che sta facendo davvero il giro dei social network e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi

Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Un vero e proprio regalo fornito dalla bellissima ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ che infiamma Instagram con un post che sta raccogliendo quello che merita. Ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti i suoi fan. Adesso, però, bando alle ciance e concentriamoci su quello che state attendendo. Anche se bisognerà aspettare un po’ di righe a dire il vero – FOTO

Giorgia Palmas, dalla (sua) Sardegna è tutto

Dove poteva trascorrere le vacanze estive? Ovviamente nella sua Sardegna che l’ha accolta a braccia aperte. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Un altro spettacolo offerto dalla bellissima 40enne. Già, non c’è alcun errore per quanto riguarda l’età: è tutto vero. In realtà non ne dimostra neanche la metà. Per noi non è cambiata di una sola virgola, da rimanere incantati ogni volta che la si guarda. Uno spettacolo della natura, non potrebbe essere altrimenti. Il contenuto (che a breve vi mostreremo) è a dir poco stupefacente. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. Come riportato in precedenza, per chi ancora non ha visto il tutto non deve affatto preoccuparsi visto che a breve vi mostreremo l’opera d’arte. E’ come tale che sia usate bene i vostri occhi e apriteli fino a quanto potete. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Un selfie che non sta davvero né in cielo e né in terra. Una visuale da sballo: bikini e lato ‘A’ semplicemente sontuosi. Adesso, però, abbiamo parlato abbastanza. E’ arrivato finalmente il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Non ci resta che consigliarvi di mettervi comodi e godervi lo spettacolo.

Giorgia Palmas, selfie incantevole: tutti ai suoi piedi – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Direttamente dal ‘Lido Tamatete‘, dove l’acqua è più azzurra che mai, la bellissima Giorgia ci incanta con un selfie semplicemente da urlo. Occhiali da sole in bella vista, scatto dall’alto dove si possono ammirare il suo bikini, fisico e lato ‘A’ e ci si gode questi giorni di vacanza fantastici in compagnia di suo marito, Filippo Magnini.