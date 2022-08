Melissa Satta, selfie devastante: il bikini esplode come il lato A

Melissa Satta continua a deliziarci con delle immagini a dir poco strepitose e che, allo stesso momento, non possono assolutamente passare inosservate e che meritano di essere visionate con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Un qualcosa di veramente eccezionale, nulla da aggiungere – FOTO

In questa occasione si è veramente superata. Non che nelle altre volte non lo abbia fatto, non stiamo dicendo assolutamente questo, ci mancherebbe altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e soprattutto non avete ancora potuto vedere il suo contenuto allora non ci resta che dirvi di essere giunti nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa di veramente eccezionale.

Melissa Satta, sempre più incantevole che mai

Da alzarsi in piedi ed applaudire per 92 minuti. Già, proprio come direbbe il buon e caro ragionier Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio). In quel caso si trattava di una critica nei confronti di un famoso film russo, in questo caso però le cose sono ben diverse visto che parliamo di una delle bellezze italiane più apprezzate appunto nel nostro paese. Il riferimento è chiaro: Melissa Satta. La nativa di Boston si sta continuando a rilassare in questi giorni prima del ritorno nel mondo del lavoro. In questo momento si trova in Sardegna dove, con la sua presenza, sta aumentando notevolmente le temperature dell’isola. Il suo post è di altissimo livello. Tanto è vero che sta raccogliendo quello che merita, ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano assolutamente aspettando altro. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita assolutamente.

Melissa Satta, da rimanere senza parole: visione paradisiaca

Una immagine da guardare e riguardare con la massima attenzione. Un selfie troppo piccante e allo stesso tempo bollente. Dopo un bel bagno in piscina arriva sempre il momento di fare una foto che raccoglie un qualcosa di veramente straordinario. Un bikini che mette in risalto il suo straordinario lato ‘A’ che non merita assolutamente alcun tipo di descrizione. Da rimanere davvero senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata. In attesa del ritorno in tv nel ‘Club’ condotto da Fabio Caressa si gode questi altri giorni di relax.