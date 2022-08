Dayane Mello, costume aperto davanti e perizoma inesistente

Una bellezza unica che ha stregato l’Italia e continua a raccogliere consensi e complimenti: Dayane Mello strega tutti, e l’ultima foto…

Fascino travolgente, una sensualità unica per una donna che ha conquistato gli italiani. Lo ha fatto partendo dal Brasile, paese in cui Dayane Mello è nata ed ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e della moda.

La splendida modella in Italia ha trovato però un successo clamoroso. Fra importanti programmi, sfilate di moda, e alcuni flirt con personaggi famosissimi, anche nel mondo del calcio, la Mello è ormai una delle donne più seguite e apprezzate dai fan italiani. La brasiliana al suo arrivo in Italia ha conquistato tutti. Non solo il pubblico della tv e gli appassionati di moda, ma anche i calciatori, da sempre molto affascinati dalle bellezze del piccolo schermo. I quotidiani già molti anni fa raccontarono che Marco Borriello fu conquistato subito dalle splendide forme della super modella. Fece poi scalpore anche il suo flirt con Mario Balotelli, chiacchieratissimo durante una delle recenti edizioni del Grande Fratello Vip, che per la brasiliana ha rappresentato un’altra tappa importante di una carriera già lunghissima nonostante la giovane età.

Dayane Mello è travolgente: pose da sogno, fan in delirio

La Mello non passa mai inosservata. Non solo sui social, ma anche ogni qual volta prende parte ad un format televisivo. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, in cui mostrò anche un carattere grintoso ma con tante fragilità, si scomodò perfino Neymar per invitare tutti a votarla e sostenerla. Intanto lei continua ad accendere l’entusiasmo con foto da sogno in arrivo ad una community Instagram da oltre un milione e 200 mila followers. Fra istantanee in arrivo dai momenti di relax, dalle serate in compagnia della splendida amica Soleil Sorge e delle tante collaborazioni con i marchi di moda, ogni occasione è buona per incassare valanghe di commenti, tutti in una sola direzione.

Dayane Mello ha infatti un volto incantevole, per certi versi unico, e lo ha mostrato in un recente scatto in cui ha regalato anche qualcosa di più. La Mello infatti assume una posa pazzesca, mette in risalto lo splendido fisico in una istantanea in cui fascino e sensualità emergono in maniera fortissima. “Aspettando la tempesta” scrive mentre è baciata dal sole, ma l’urgano arriva nei commenti, più di 1000. Del resto, una foto del genere meritava l’affetto dei fan, che per lei non è mai mancato.