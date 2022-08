Ore calde in casa Milan: ok ad un passo, ecco il difensore

Milan alla ricerca di un difensore centrale: tante idee sulla lista, con Maldini pronto a chiudere il colpo per il suo pupillo.

Un Milan che continua a operare sul mercato per potenziare la rosa ma non solo. Anche le cessioni degli “esuberi” al centro dei pensieri di mercato della dirigenza. Tanto lavoro dunque per Maldini e Massara sul fronte mercato, mentre la squadra vince e convince anche alla prima partita in campionato.

Un super Milan alla prima di campionato contro l’Udinese. La squadra di Pioli vince e convince, a metà, contro un buon Udinese. Da rivedere qualcosa in difesa, visti i 2 gol presi anche abbastanza ingenuamente. Ottima prova però del reparto offensivo, con la doppietta di Rebic ed il gol di Brahim Diaz che hanno lanciato un segnale importante. A segno anche Theo Hernandez, che fissa il punteggio sul momentaneo 1-1. Il club rossonero però, è attivissimo sul mercato: dopo il colpo Charles De Ketelaere (che ha dato buone sensazioni al debutto contro l’Udinese), Maldini è pronto a battere il colpo anche in difesa. Con il campionato ormai iniziato, sono ore piuttosto importanti in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Maldini e Massara sono alla ricerca di un difensore, con tante soluzioni all’attivo sulla lista.

Maldini aspetta solo l’ok per chiudere il colpo in difesa

Il Milan continua a lavorare sul mercato, alla ricerca del difensore giusto. La lunga lista di Maldini però, vede un solo nome come priorità assoluta. Da Diallo a Tanganga, i nomi di maggiore spicco stando a vari rumors di mercato. Stando però a quanto raccolto dalla nostra redazione, la priorità rimane Ndicka. Il Milan ha raggiunto un accordo verbale con il difensore centrale francese. Ora però, i rossoneri devono trattare con l’Eintracht di Francoforte, con la richiesta dei tedeschi che è ferma a 20 milioni di euro. Il centrale francese è un pupillo di Maldini. Lo storico capitano del Milan aspetta solo l’ok per affondare il colpo, con la speranza che l’Eintracht abbassi le pretese dato che al calciatore rimane solo un anno di contratto.

Evan Ndicka è da tempo uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera, con il francese che è reduce da grandi stagioni in Germania. Forza fisica, abilità nel gioco aereo e ottima impostazione dal basso, rendono per caratteristiche il giocatore giusto da affiancare a Tomori. In scadenza a Giugno del prossimo anno, l’Eintracht chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con il Milan che però ne offrirebbe la metà. Le parti continuano a lavorare su questa trattativa.