Carolina Stramare sbottona la salopette, VIDEO rovente

Carolina Stramare continua ad alimentare il suo seguito sui social: l’ultimo video però ha mandato in delirio i social.

Lunghi capelli neri, occhi chiari, un fisico statuario che non poteva passare inosservato al mondo della tv e soprattutto della moda.

Per Carolina Stramare il successo è stato repentino. Dopo le prime sfilate infatti la sua presenza a Miss Italia le ha regalato un grandissimo ritorno. Quella edizione l’ha vinta, ed era inevitabile in considerazione di una bellezza travolgente, dell’eleganza, di uno sguardo affascinante e per certi versi non comune che l’ha resa unica. Dalla moda e dalle sfilate il passo è stato breve e l’ha portata a diventare splendida testimonial per alcuni grandi marchi. Poi il mondo del calcio con Helbiz, in un periodo ricco di richiester, ma anche di foto e video che alimentano la curiosità dei social.

Gli italiani si sono accorti immediatamente di lei. L’hanno seguita su Instagram, e commentano i post che arrivano in una sorte di “contenitore di bellezza” che lascia sempre senza parole. Anche nell’estate che continua per la Stramare, arriva un video incredibile in salopette, e come spesso accade raccoglie consensi.

Carolina Stramare ammicca e sorride sui social

Un boom clamoroso quello della splendida Carolina Stramare. La bellezza l’ha trascinata in un successo repentino, ma lei ci ha messo del suo. Su Helbiz ha mostrato bravura, talento, la capacità di dialogare con gli ospiti, e gli italiani, che al calcio sono legati, così come alle bellezze nostrane, non hanno perso occasione per lanciarle messaggi e complimenti. Il tutto si è trasformato in un vertiginoso aumento dei followers sui social, e la sua pagina Instagram è ormai presa d’assalto da quasi 500 mila fan che incassano video e foto stupende.

Anche in occasione dell’ultimo filmato “regalato” a chi la segue, la modella ha fatto centro. Si è mostrata infatti in salopette con una maglia bianca che mette in risalto le splendide forme. Poi un sorriso travolgente, quella capacità di scherzare con i followers provocandoli. La canzone scelta mentre sbottona la salopette è “Quando, quando, quando”, e sottolinea quel gesto che sta compiendo.

E il resto? Basta dare un’occhiata al suo splendido video. Vi renderete subito conto di essere al cospetto di una donna bellissima, affascinante, che sa sempre come coinvolgere la sua community. E i commenti le ribadiscono un affetto continuo per una carriera che di certo continuerà a gonfie vele.