Elisa De Panicis senza limiti, spacco e scollatura infiniti

Elisa De Panicis sempre più scatenata in questa estate, la cantante e influencer con un look da capogiro: abito che infiamma l’immaginazione

Gli ultimi anni hanno visto crescere anche in Italia la fama di Elisa De Panicis a livelli stellari. La showgirl, modella e influencer di origini lombarde era, in passato, conosciuta soprattutto in Spagna, lì dove ha iniziato la sua carriera, essendosi trasferita con la sua famiglia nella penisola iberica quando era molto piccola. Una stella che però non poteva rimanere confinata all’estero e passare inosservata nel suo paese d’origine.

Elisa De Panicis, tra le regine dell’estate social c’è anche lei

Non a caso, nel 2019, è stata scelta per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Dove ha lasciato subito il segno e dimostrato perché in Spagna era diventata un personaggio di prima grandezza, grazie alle sue partecipazioni alle edizioni locali di Uomini e Donne e de l’Isola dei Famosi. Classe, eleganza e soprattutto fascino e sensualità incontenibili, che hanno fatto breccia nel cuore degli ammiratori. Oggi, Elisa è diventata una star a livello internazionale sui social, con oltre un milione e mezzo di followers su Instagram. Una fama cresciuta ulteriormente in un 2022 che l’ha vista protagonista assoluta con il lancio della sua carriera da cantante. Per ora in lingua spagnola, ma siamo pronti a scommettere che presto o tardi ci sarà anche il debutto in lingua italiana. Le movenze seducenti dei suoi video spopolano, esattamente come i suoi scatti, che ci hanno accompagnato per tutta l’estate e ancora continuano a lasciarci senza parole.

Elisa De Panicis, costume e pareo da capogiro: dettagli in primo piano che lasciano senza fiato, gambe da infarto e lato A sublime

Una estate in cui nessuno può fermare la scatenatissima Elisa, che anche questa volta sa come sconvolgere il cuore degli ammiratori. In costume e pareo è semplicemente divina, con una scollatura che fatica a essere contenuta dal bikini e uno spacco micidiale che ci permette di ammirare in purezza le sue gambe perfette e slanciate. Una silhouette statuaria e provocante che raccoglie, naturalmente, il solito tributo di like e commenti, anche questi infiniti. Una visione che non può lasciare indifferenti e l’adorazione da parte dei followers è palpabile. Il trionfo di sensualità che Elisa esibisce ogni volta non stanca mai e strappa applausi a scena aperta, che capolavoro.