Intimo trasparente di pizzo: VIDEO bollente di Sabrina Salerno

La cantante lascia i fan a bocca aperta: niente foto, questa volta è un video con i cambi di look a colpire, e le immagini sono pazzesche.

Mettetevi comodi, questa volta il viaggio nella sensualità Sabrina Salerno lo offre con un video, e le immagini vi lasceranno senza parole.

La sua estate prosegue a gonfie vele, in vista di una nuova stagione televisiva che la vedrà di certo splendida protagonista. Sono state tante le occasioni per vederla on stage in diverse trasmissioni di successo e in tanti casi sono legate alla musica, che è il suo più grande amore. Quella bellezza unica, la sensualità incredibile e lo sguardo accattivante però l’hanno resa molto ricercata anche in tv e dalla moda. Fra film, inviti nei grandi salotti della tv e avventure di ogni genere nello spettacolo, il boom social per lei è stato inevitabile.

Sabrina Salerno anche su Instagram ha raccolto consensi e followers. Tanti, tantissimi, ben più di un milione, che ammirano i contenuti di una donna dal fascino straripante. Durante l’estate le foto hanno reso il clima bollente, ma il video che state per vedere è un inno al fascino di una donna elegante e affascinante, che trova sempre il modo di stupire.

Intimo e trasparenze: Sabrina Salerno è pazzesca

Balla, sorride, si muove in maniera ammaliante e sensuale. Sabrina Salerno nel suo video manda tutti in tilt. Non c’è bisogno di leggere i commenti per rendersi conto delle reazioni in arrivo. Sono le immagini a parlare, e lasciano a bocca aperta. Questo perché fra cambi di look, in piedi o seduta, sorridente e seducente, la sostanza non cambia. Sabrina Salerno si mostra in intimo, apre la giacca ed è panico per i followers.

Le trasparenze rendono tutto più piccante in un breve video in cui fra sorrisi magnetici, sguardi ammiccanti, e la solita grinta che le ha dato un successo pazzesco, la cantante e showgirl torna a far breccia nel cuore degli appassionati. Poco dopo arrivano altre istantanee in una spiaggia deserta e la temperatura si alza nuovamente. Il costume bianco regala infatti dettagli che non sono passati inosservati.

Ancora un boom di like e commenti. Addirittura più di mille, e commentano anche i Vip. Da Jo Squillo a Fausto Leali tutti lasciano un pensiero per quel ferragosto di fuoco in spiaggia con un look che testimonia quanto Sabrina Salerno sia da tempo una delle donne più affascinanti e amate d’Italia.