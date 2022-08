Belen nuda in piscina, la copre solo il perizoma – VIDEO

Belen è letteralmente travolgente in piscina: scatto e video da sogno in perizoma, community in delirio.

“Sei una sirena”, e ancora “inimitabile”, ma anche “la numero uno, la più affascinante di tutte”. Questo il tenore dei commenti per l’ultimo post social di Belen Rodriguez.

La temperatura, specialmente nei mesi estivi, si alza quando sono le Vip a postare scatti che le ritraggono in vacanza. Al mare o in piscina poco conta quando si parla della splendida Argentina, che ha un seguito incredibile ed è una bellezza ormai conosciuta ovunque. Il suo fascino l’ha portata a trasformare tutti i suoi lavori in clamorosi successi. Conduzioni, spot pubblicitari, programmi di ogni genere ma anche moda, radio e soprattutto social.

Il suo seguito è infatti clamoroso, e in tanti iniziano a chiederle nei commenti quando potranno ammirarla nuovamente in tv. Intanto Belen si gode un periodo di meritato relax, ma non perde occasione per mostrarsi in tutto il suo splendore. Arriva infatti una galleria con una foto pazzesca e un video in acqua da sogno. Impossibile non notarlo, se non lo avere fatto godetevi il regalo che stiamo per farvi.

Una sirena in piscina: Belen conquista tutti

Quasi 500 commenti in pochissimo tempo. Le scrivono tutti. I fan e i vip, che non possono fare a meno di notare la potenza delle immagini regalate su Instagram. Belen Rodriguez stupisce ancora, mostra un fisico pazzesco e tutta la sensualità che le ha dato un carico di notorietà incredibile in Italia e non solo. Nella foto la splendida showgirl argentina si copre solo con un braccio e si mostra in perizoma dall’altro. Scorrendo poi arriva un video che non cambia la sostanza.

Belen inizia a nuotare a rana nella piscina, e si mostra di spalle. Le immagini scatenano i commenti, ma non vogliamo rovinarvi la festa. Il video chiarisce infatti quanto sia seducente e ammaliante la splendida showgirl che fa nuovamente centro. In una pagina Instagram che ha superato di gran lunga i 10 milioni di followers i commenti si sprecano, ma è difficile non lasciare un like o una frase per una donna bellissima che non smette mai di stupire. Provate a dare un’occhiata alle immagini, siamo certi che resterete affascinati e senza parole.