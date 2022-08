Shaila Gatta, il costume è un filo: lato B tutto in vista

Shaila Gatta ci delizia con un nuovo post: il costume non la contiene e tutta la Sardegna ai suoi piedi, una visione paradisiaca.

Non che gli altri posto ha pubblicato in precedenza non meritassero attenzione, ma l’ultimo contenuto è davvero esplosivo. Anche in questa occasione, Shaila Gatta ci ha davvero fatto impazzire di gioia con uno scatto a dir poco paradisiaco.

Le sue vacanze continuano nel migliore dei modi. Prima l’abbiamo apprezzata nella bellissima cornice della Puglia, poi si è trasferita in quella della Campania dove si è fatta scattare qualche foto tra i Faraglioni di Capri ed ora la vediamo in Sardegna, a Porto Cervo. Un panorama sicuramente eccezionale, anche se lei lo è di più. Da guardare con cautela. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire l’ultimo capolavoro che la splendida velina di ‘Striscia la Notizia‘ ci ha regalato nelle ultime ore. Uno scatto a dir poco fantastico e che merita di essere visto e rivisto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. D’altronde, cosa mai si può dire in merito a questo capolavoro? Assolutamente nulla di quello che non abbiamo già riportato in altre occasioni. In questo articolo parleremo sicuramente di lei e soprattutto del suo bikini che definire “sontuoso” è assolutamente troppo poco.

Costume stretto per Shaila Gatta: lo scatto è esplosivo

Molto attiva nell’ultimo periodo sui social network, in particolar modo con il suo account Instagram in cui ha fatto vedere a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Non vi resta che mettervi comodi e annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma, visto che adesso siete impegnati a visionare la sua opera d’arte. Un bikini che non passa di certo inosservato, tant’è vero che non riesce a contenere le straordinarie forme di Shaila Gatta.

Un fisico semplicemente dominante, con Shaila Gatta che per ferragosto decide di far aumentare all’improvviso le temperature. Lo sguardo non può che finire là dove il costume non può contenere. Non sappiamo più cos’altro dire per descrivere tutto questo sublime capolavoro. Questa volta ha davvero esagerato, ma siamo convinti che continuerà a farlo nei prossimi giorni con altri nuovi post.