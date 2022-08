In casa Inter si ragiona per rafforzare il reparto difensivo: sulla lista di Marotta, spunta una priorità d’eccezione.

La dirigenza dell’Inter lavora con uno sguardo rivolto già al futuro. Un’Inter che lavora anche in campo, sotto lo sguardo di mister Inzaghi. L’esordio vittorioso per 2-1 in casa del Lecce ha sicuramente sollevato tutto l’ambiente nerazzurro e soprattutto il tecnico Inzaghi.

L’Inter però, dovrà risolvere al più presto alcune questioni di mercato, legate soprattutto al futuro di 2 calciatori fondamentali. Con Skriniar che andrà in scadenza di contratto il prossimo anno, l’Inter dovrà per forza di cose trattare il rinnovo del difensore slovacco. Tanto mercato anche per Dumfries, con l’olandese inseguito anche dal Chelsea. Di sicuro la dirigenza ha rassicurato Inzaghi, dando garanzie tecniche al tecnico ex Lazio. L’esordio vincente contro il Lecce ha dato indicazioni importanti in vista del proseguo della stagione. Vittoria sofferta ma importante per iniziare al meglio la stagione del club nerazzurro. Protagonisti Lukaku e Dumfries, con il belga a segno dopo un minuito di gioco. Dumfries allo scadere del match firma il 2-1 finale dopo che Ceesay (nuovo attaccante del Lecce) aveva fissato il punteggio sull’1-1. Il club meneghino ai nastri di partenza è sicuramente una delle squadre maggiormente favorite insieme ai rivali della Juventus e ai campioni in carica del Milan. Al netto della permanenza di Skriniar, il livello della rosa si è innalzato in tutti i reparti, con gli innesti di Onana e Bellanova, l’esperienza di Mhkitaryan, la solidità del giovane Asllani, e lo strapotere fisico ed il senso del gol di Romelu Lukaku.

I nerazzurri puntano forte su di lui: ecco l’obiettivo per la difesa

Nonostante i tanti rumors di mercato, l’Inter dovrà tener conto di una sostenibilità economica, con quell’utile pari a 60 milioni di euro da creare entro Giugno del 2023. I nerazzurri però possono guardare al futuro con tanto ottimismo. Su questo aspetto, l’Inter può contare sulla cessione del giovane Cesare Casadei, ceduto al Chelsea per 20 milioni di euro. La dirigenza però, lavora per regalare ad Inzaghi un nuovo difensore centrale. Tra tutte le opzioni, il target principale per rafforzare il reparto difensivo è Manuel Akanji. In scadenza a Giugno del prossimo anno, il Borussia Dortumund potrebbe farlo partire già quest’estate per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Nonostante i rumors di mercato che legano il nome di Acerbi all’Inter, la società nerazzurra vede in Akanji l’opzione principale per sistemare il reparto difensivo. Il club meneghino vuole “ringiovanirsi”, a partire dal portiere, con Onana che prenderà il posto dell’ormai 38enne Samir Handanovic. La stagione è appena iniziata, con l’Inter che è partita subito con i 3 punti. Gli obiettivi sono chiari e, per i nerazzurri, la corsa alla seconda stella è appena iniziata.