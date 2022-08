Jovana Djordjevic, VIDEO piccante: vestito corto e trasparente

Un seguito clamoroso, un boom repentino ma il motivo è chiaro: provate a dare un’occhiata all’ultimo video di Jovana Djordjevic.

Una bellezza differente, ammaliante ed esplosiva, che per sensualità e fascino non conosce rivali. Jovana Djordjevic, splendida moglie dell’ex attaccante della Lazio e del Chievo, è ormai di diritto una delle donne più seguite dagli italiani.

Fu notata fin da subito all’arrivo in aeroporto in Italia dai fan biancocelsti. Quando il marito Filip arrivò per indossare la casacca della Lazio fu un passaparola immediato. Quella donna travolgente, con un fisico impeccabile e uno sguardo ammaliante non poteva sfuggire all’attenzione. Quella curiosità iniziò a viaggiare sui social, ad alimentare le domande su di lei, e di conseguenza le risposte. Fra interviste in cui ha svelato molti aneddoti, la splendida Jovana ha iniziato quindi ad incassare inviti, anche dal mondo della tv.

L’occasione più importante l’ha servita su un piatto d’argento Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, il suo nome ha scatenato l’attesa. Jovana ha messo in mostra un carattere deciso, ma soprattutto un fisico incredibile che ha fatto breccia nel cuore dei concorrenti e anche in studio. Dai bikini strettissimi sull’isola ai look che hanno catturato l’attenzione in studio il passaggio è stato breve. E Jovana intanto incassa un clamoroso successo social.

Jovana Djordjevic senza freni: il video lascia tutti a bocca aperta

Questa volta non sono gli scatti a mettere in evidenza i punti forti di una donna dal fascino unico. La Djorjevic, che posta spesso primi piani di un volto magnetico e abiti che la rendono ancora più seducente, ha incollato agli schermi i fan con un video pazzesco. Lunghi capelli neri, abito non per tutte, e poi una camminata che non ha bisogno di commenti.

Nella sua community, che nei numeri cresce a dismisura, le reazioni però sono state tante. Jovana infatti incanta, il suo abito è strettissimo, cortissimo e trasparente. Il tutto ha generato un’ondata di cuori e fiamme, di baci, di commenti in cui tutti lasciano parole di elogio. La splendida moglie dell’ex attaccante della Lazio ha lasciato nuovamente il segno, ma sono le immagini che stiamo per regalarvi a racchiudere in pieno i suoi punti forti. Provate a dare un’occhiata. Siamo certi che anche voi vi fionderete sulla sua pagina a lasciare le vostre impressioni. E con le immagini che state per vedere di certo saranno di stupore e meraviglia per una modella incantevole che continua a riscontrare l’affetto dei fan italiani.