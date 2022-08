Wanda Nara versione Cat woman: tutto troppo aderente, che forme

Tutta in nero, con forme straripanti in un video che lascia a bocca aperta: Wanda Nara è in gran forma, e i followers sono in estasi.

Le vicende di Mauro Icardi non sembrano scalfire Wanda Nara. La moglie-agente dell’ex calciatore dovrà gestire i problemi al Psg, che negli ultimi giorni hanno portato la situazione alla rottura totale.

Galtier ha comunicato al calciatore che sarà meglio cambiare aria, ma a distanza di una settimana non sembrano esserci pretendenti per lui. Si era parlato del Monza, si è timidamente fatto avanti il Galatasaray, ma davanti alle ambizioni dell’argentino, e ad un contratto pesantissimo, la vicenda è ancora apertissima. Toccherà a Wanda Nara gestire tutto, cercare la sistemazione più idonea al marito, ma intanto la showgirl e manager si concentra su altro.

Dalla tv alla moda la sua carriera diversamente da quella del marito procede a gonfie vele. C’è chi sussurra che potrebbe ben presto avere importanti chiamate dal mondo della tv, ma intanto sui social arrivano contenuti che mandano in estasi la community. La temperatura sale, e il video postato merita di essere rivisto. Abiti aderenti, forme straripanti, sorrisi ammiccanti. Wanda Nara non sbaglia un colpo.

Wanda Nara è una seducente Catwoman

Se le foto in stile “Eva Kant” davanti alla Torre Eiffel vi hanno lasciato senza parole, forse non avete ancora visto l’ultimo video di Wanda Nara. Di recente ha postato immagini al mare in cui si copriva solo con un braccio, si è lasciata immortalare con bikini strettissimi, in perizoma e in pose che hanno stuzzicato la fantasia della community. L’ultimo regalo social è altrettanto pazzesco.

Wanda si mostra infatti con un tuta nera integrale che copre le forme, ma lascia molto all’immaginazione. Il look scelto è infatti molto aderente, i punti forti di un fisico stellare emergono con forza, e il resto lo fanno pose da sogno, un volto seducente, la voglia di stupire. La splendida argentina ci riesce spesso e lo ha fatto ancora, incassando un boom di commenti da una community dai numeri altissimi.

Sono quasi 14 milioni i suoi followers, e l’ultimo video ha incassato circa 3mila commenti di ogni genere. Fiamme, baci, cuori, complimenti di ogni tipo per una donna ormai famosa in tutto il mondo. Quegli occhi azzurri, la treccia e la tuta aderente meritano però di essere rivisti. Il video è infatti pazzesco, e prima di rituffarsi nelle vicende di Maurito, Wanda non ha perso tempo per regalare una nuova emozione a chi la segue da ormai molto tempo e non smette mai di farlo.