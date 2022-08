Occasione last minute per le big: Pulisic può approdare in Serie A

Potrebbe concludersi presto l’avventura al Chelsea di Christian Pulisic: l’esterno statunitense potrebbe lasciare i blues anche in prestito.

Un’opportunità di mercato da cogliere al più presto. Christian Pulisic potrebbe lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato. La formula del prestito è una soluzione pratica, con i blues che non avrebbero problemi a cedere lo statunitense.

Inizio di stagione non particolarmente entusiasmante per lui. Solo 31 minuti giocati fin qui dallo statunitense. Christian Pulisic non è particolarmente felice della situazione che si sta creando intorno a lui, con Tuchel che non lo ritiene così indispensabile per il suo Chelsea. Sempre più indietro nelle quotazioni e nelle gerarchie, l’americano avrebbe già deciso per l’addio, con il prestito una soluzione gradita da ambe le parti. Reduce da una stagione sotto tono, il Chelsea è alla ricerca di conferme e questo inizio di stagione fin qui, ha dato prova che anche quest’anno, i blues daranno filo da torcere alle rivali dirette per il titolo. Dopo i problemi della seconda parte della scorsa stagione, dove Tuchel non è riuscito a trovare l’equilibrio giusto, i blues danno la sensazione di potersela giocare con chiunque. Alcuni calciatori però, rischiano di non trovare più spazio all’interno dell’undici iniziale. Uno di questi è Christian Pulisic, infastidito anche dalla scarsa considerazione da parte del tecnico tedesco.

Occasione last minute: Pulisic può approdare in Serie A

Non sarà facile staccare Pulisic dal Chelsea in virtù del grosso investimento fatto dal club inglese nel 2019 quando, per portarlo a Londra dal Borussia Dortmund, i londinesi spesero ben 64 milioni di euro. Stando però quanto riportato dal “Daily Mail” l’esterno offensivo statunitense sarebbe finito nel mirino di Juventus e Milan. Non solo le due big del calcio italiano sul calciatore, dato che Newcastle e Manchester United lo stanno seguendo. Il Chelsea, fa sapere l’edizione online del quotidiano, è disposto ad ascoltare le offerte, anche eventualmente di prestito.

Il 23enne è pronto a lasciare Londra a pochi mesi dai Mondiali, per poter giocare con continuità e presentarsi in Qatar col ritmo partita. Il Chelsea dal canto suo sta rifacendo il reparto: dopo le cessioni di Romelu Lukaku e Timo Werner, è in uscita anche Callum Hudson-Odoi. Già in passato, la Juventus si è detta interessata al calciatore statunitense, con i blues che ai tempi fissarono un prezzo del cartellino tale da essere fuori dai parametri del club bianconero. Ecco che ora però, si presenta l’occasione last minute. Chissà chi, alla fine, riuscirà ad accaparrarsi il talento made in USA, dato che mancano poco più di due settimane alla fine del calciomercato.