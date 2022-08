Guendalina Tavassi, bikini fuori di testa: scollatura illegale

Guendalina Tavassi per l’ennesima volta manda il web in delirio, gli scatti in costume sono clamorosi: scollatura in primo piano rovente

Con Guendalina Tavassi, lo abbiamo imparato in questi anni, non ci si annoia mai sul web. La influencer e showgirl è uno dei volti più amati dei social e la sua fama è tornata prepotentemente in auge quest’anno, con la sua attesissima partecipazione all’Isola dei Famosi che non ha deluso le aspettative degli ammiratori.

Guendalina Tavassi, dopo l’Isola torna protagonista assoluta sui social: estate al massimo

Per Guendalina, che partecipava per la seconda volta all’Isola dopo la prima volta avvenuta ben dieci anni fa, è stato un ritorno in Honduras da protagonista. Personaggio da reality irresistibile per fascino e carisma, anche sulla Palapa non si è smentita e ha dato vita a momenti davvero intensi, confermando una grinta notevole e un fascino ancor più irresistibile, che ha strappato applausi. L’ammirazione dei fan è poi arrivata ai massimi livelli quando, con una scelta controcorrente, la Tavassi ha deciso di abbandonare il programma, avvertendo troppa nostalgia dei figli. Avrebbe potuto puntare ad arrivare fino in fondo, e sembrava avere le carte in regola addirittura per vincere, ma l’aver privilegiato l’aspetto umano le ha garantito il sostegno ancor più incondizionato dei tantissimi ammiratori su Instagram. Oltre un milione e 300 mila i suoi followers, che si sono goduti poi, nel corso di questa estate, gli immancabili scatti super seducenti e provocanti della loro beniamina. Che in occasione dell’ultimo post, ha deciso di esagerare, aprendo il cassetto dei ricordi. Le sue vacanze sono finite e Guendalina è tornata a Roma, ma nella sua mente ci sono ancora i momenti speciali delle vacanze. Che diventano speciali anche per gli ammiratori.

Guendalina Tavassi, il costume non contiene proprio niente: il lato

I primi piani di Guendalina in barca e in costume sono a dir poco pazzeschi. Fisico prorompente e verve esuberante che non mancano mai, ad esaltare, da distanza ravvicinata, una scollatura sublime. Il bikini fatica davvero a contenere le forme del suo lato A, una visione ipnotica che non può non scatenare gli applausi della community. Trionfo di like e commenti entusiasti, Guendalina regala spettacolo anche questa volta. Nel suo fascino sensuale e seducente come pochi altri ci si perde, impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanta bellezza provocante irresistibile. Un capolavoro che manda in delirio Instagram.