Diletta Leotta, balletto in tacchi e shorts: lo stadio in visibilio

Diletta Leotta accende la Serie A. La conduttrice di DAZN ha dato il benvenuto al nuovo campionato. La siciliana ha dedicato un post su Instagram per accogliere il nuovo torneo. Il video ha fatto letteralmente impazzire i suoi tantissimi followers, soprattutto per via del suo outfit molto particolare.

Riparte il campionato di Serie A. Parte, dunque ufficialmente, la caccia la Milan campione d’Italia. Se i rossoneri voglio riconfermarsi per regalarsi la seconda stella, le altre, di certo, non resteranno a guardare.

L’Inter su tutte che è desiderosa di mettere in bacheca quello Scudetto numero 20 strappatogli proprio dai cugini nel finale dello scorso campionato. La Juventus, invece, vuole rientrare nella lotta in maniera importante e rendere la vita difficile alle altre due “colleghe” strisciate. Insomma i temi non mancano e tutto rende la cosa ancora più avvincente. Il prossimo campionato di Serie A, dunque, vede tantissima carne a cuocere. Chi può beneficiarne è di certo DAZN che avrà anche in questa stagione l’onere di raccontare in esclusiva il 70% di tutte le giornate del campionato.

Diletta Leotta è già pronta a guidare i telespettatori sino al fischio di inizio delle partite di cartello, quelle che, di fatto, possono valere l’intera stagione. Come già accaduto lo scorso anno, la conduttrice della piattaforma streaming, anche quest’anno ha accolto il nuovo nascente campionato. La Leotta è stata a bordo campo in quel del Meazza per raccontare l’esordio del Milan campione d’Italia, lei che, ha vissuto da vicino, lo scorso 22 Maggio, i minuti finali dello scorso torneo e che ha raccontato, di fatto, il trionfo del Milan dopo oltre 11 anni di distanza dall’ultima volta.

Diletta Leotta, la maglietta fa impazzire gli appassionati di Serie A: scollatura vertiginosissima!

Diletta Leotta è una delle italiane maggiormente seguite sui social. La conduttrice siciliana, infatti, vanta un seguito di oltre 8 milioni di fan. Un numero che la pone dietro solo Belen Rodriguez e Wanda Nara. I suoi post lasciano sempre senza fiato e collezionano un numero eccezionale di “mi piace” e di commenti. Qualcosa di assolutamente incredibile. Una cosa che continua a ripetersi. La conduttrice ha colpito anche con l’ultimo filmato pubblicato che la vede a bordocampo in occasione di Milan-Udinese, partita inaugurale del campionato di Serie A 2022-2023. La Leotta indossa una maglietta ed un pantaloncino. Inutile dire che la maglietta presenta una scollatura molto vertiginosa, da togliere il fiato.