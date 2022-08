Claudia Ruggeri, autoscatto devastante: scollatura imponente

Ancora un altro post devastante che porta la firma di una delle donne più seguite e ammirate in televisione. Ovviamente, il nostro riferimento, non può che essere rivolto a Claudia Ruggeri che ci ha deliziato con un nuovo contenuto assolutamente da brividi.

Da rimanere, semplicemente, a bocca aperta. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma a quanto pare in questa occasione si è decisamente superata. Ovviamente per la gioia di tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Adesso, però, andiamo a visionare tutti quanti insieme il suo ultimo capolavoro che, a detta di molti, non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. E noi confermiamo alla grande.

Claudia Ruggeri ci manda nuovamente ko

Se fosse un incontro di boxe non ci sarebbe assolutamente partita: vincerebbe sempre lei, a mani basse. Non basterebbe nemmeno andare ai punti visto che la nativa di Roma ha sempre qualche asso nella manica da giocare che la rende invincibile. Non solo: anche semplicemente stupenda. Il suo ultimo post non ha alcun bisogno di essere commentato visto che l’immagine parla decisamente da sola. Anzi, in realtà si tratta di un “selfie” che ha mandato i suoi follower completamente fuori di testa. Se non avete ancora visto il tutto e non avete capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. D’altronde, cos’altro si può mai dire in merito a ciò? Assolutamente nulla. Adesso, però, bando alle ciance visto che questa volta siamo arrivati davvero al dunque ed al momento “clou” che tutti quanti voi stavate attendendo. Preparate i vostri cellulari visto che ci sarà sicuramente da divertirsi.

Claudia Ruggeri, autoscatto devastante: scollatura top – FOTO

Non poteva assolutamente mancare il “like” da parte della sua amica e collega, Laura Cremaschi. Oramai la nostra ‘Miss Claudia‘ del noto programma ‘Avanti Un Altro’ condotto da Paolo Bonolis non è più una sorpresa, ma una piacevole conferma. Tutti quanti noi siamo letteralmente impazziti dei suoi selfie che non possono assolutamente passare inosservati. Proprio come questo che merita di essere visto, con la massima attenzione. La sua scollatura è decisamente imponente e allo stesso tempo importante. Da rimanere senza parole. Anche questa volta ed anche in questa occasione. Appuntamento alla prossima puntata (e con una nuova foto) con protagonista sempre lei.