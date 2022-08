Sabrina Salerno sul palco è piccante: in pelle e scollatura esagerata

Un look pazzesco e movenze che incantano il pubblico in delirio: sul palco Sabrina Salerno torna a stupire.

Tutto è iniziato da un palco. Da quelle giacche di pelle, i pantaloni corti, i top di una cantante che impiegò pochissimo ad imporsi nel panorama musicale.

Nello stesso momento il pubblico si innamorò di lei. Quel ritmo incalzante nei suoi pezzi, il look ribelle, la femminilità pazzesca durante le esibizioni live e quei tormentoni che ancora oggi sono rimasti in una generazione che non ha mai smesso di amarla. Sabrina Salerno ha utilizzato queste armi ed ha fatto centro. Così tanto da diventare anche un apprezzato volto tv, una attrice che ha preso parte a diverse pellicole e di diritto anche una influencer.

Sono i numeri a testimoniare quanto il suo fascino abbia conquistato un pubblico di diverse generazioni, e i followers per lei sono in continuo aumento in quella che è una vera e propria attività fra brand che le chiedono sponsorizzazioni e scatti da sogno. Il primo amore però, non si scorda mai, e ogni volta che la Salerno sale sul palco infiamma il pubblico. Anche di recente la cantante ci è riuscita ed ha postato tutto sulla pagina social in un video pazzesco.

Sabrina Salerno sul palco è una bomba

Tutto è rimasto invariato. Sembra che da quegli esordi in pantaloncini, canotte e giacche di pelle non sia cambiato nulla per Sabrina Salerno. Fascino immutato, sensualità straripante, una voce anche più matura, travolgente, che conquista ogni volta che la cantante si esibisce.

Il pubblico, anche di recente, ha potuto ammirare la cover di un pezzo molto famoso in cui a ritmo di Rock’n Roll la Salerno si è scatenata fra danze sfrenate e movimenti intriganti con un look magnetico. Gli shorts evidenziano un fisico pazzesco, la giacca si apre e la Salerno lascia intravedere un décolleté incredibile che come spesso accade è oggetto dei commenti da parte dei followers.

Fra chi l’ha ammirata dal vivo e chi invece ha visto un frammento della esibizione su Instagram il risultato non cambia. Arriva un vero e proprio boom di commenti, da parte dei vip, di cantanti, musicisti, volti noti della tv. Questo è forse il vero segreto della cantante. Ha avuto la capacità di mettere in piedi diversi progetti ed ha sempre fatto centro, trovando tanti colleghi e molti amici, tutti a bocca aperta davanti al video. E voi? Se non lo avete ancora visto provate a dare un’occhiata. Siamo certi che anche voi non potrete fare a meno di ammirare la sensualità di una donna stupenda.