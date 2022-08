Anna Safroncik, vacanza bollente: la camicia si apre troppo

Anna Safroncik e le sue vacanza estive bollenti: l’ultimo scatto è da capogiro con una camicia decisamente troppo aperta.

Tra il suo sguardo pressoché glaciale e la sua sensualità, Anna Safroncik regala perle sempre più rare ai suoi fan su Instagram. L’attrice di origini ucraine mette in risalto i suoi occhi cerulei e conquista il pubblico dei social.

Anna Safroncik come detto è un’attrice di origini ucraine ma naturalizzata italiana. Classe 1981 iniziò i suoi passi nel mondo dell’arte e dello spettacolo come ballerina e attrice in un istituto specialistico di Kiev. Sul set da quando ha soli 4 anni la Safroncik ha decisamente bruciato le tappe e da ormai 20 anni recita in Italia sia in film che in serie tv. Carabinieri, Don Matteo, Le Tre Rose di Eva, ma anche C’era un cinese in coma di Carlo Verdone solamente alcune delle produzioni alle quali la donna ha preso parte. I fan sembrano apprezzare, tanto che in poche ore la foto ha raccolto oltre 17 mila mi piace e moltissimi commenti di apprezzamento da parte degli utenti che popolano il suo profilo. Solo su Instagram, l’attrice vanta un grandissimo seguito da oltre mezzo milione di followers.

Camicia aperta e fan in delirio: vacanza bollenti per Anna Safroncik

A volte basta uno sguardo per conquistare e Anna Safroncik questo lo sa bene. In uno degli ultimi post pubblicati dall’attrice di origini ucraine, ma naturalizzata italiana, la donna mette in mostra tutta la bellezza dei suoi occhi con un super scatto. A dimostrazione di come si possano ottenere apprezzamenti e like anche senza scatti particolarmente provocanti o volgari, Anna Safroncik mette tutti d’accordo “semplicemente” con il suo sguardo e i suoi occhi. Questioni di “sguardi” certo, ma l’ultimo post mette in risalto anche il fisico della splendida attrice: guardare per credere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

Direttamente dalle sue vacanze indonesiane, ecco che la splendida Anna ci regala questa perla di assoluta bellezza. Camicia fin troppo aperta e fisico ai limiti della perfezione. Anna Safroncik sa benissimo come conquistare il pubblico e questo post è la prova schiacciante di quanto detto finora. Foto mai volgari o eccessivamente spinte, ma che conquistano e raccolgono comunque ampi consensi. Solo tanti complimenti per lei, come dimostrano centinaia di commenti sotto i suoi post su Instagram. Il suo fascino ammaliante ha conquistato tutti e non possiamo fare altro che metterci comodi e visionare con estrema attenzioni i contenuti che posta sul suo profilo.