Federica Pacela, balletto in perizoma e super scollata – VIDEO

Federica Pacela non si smentisce mai e in costume regala uno spettacolo impossibile da dimenticare: fisico sempre più esplosivo

Le immagini sul web di Federica Pacela rappresentano ormai vera e propria magia per il suo numerosissimo seguito di appassionati. La modella e influencer biellese è diventata uno dei trend principali sui social da qualche anno, imponendosi all’attenzione di tutti a suon di scatti e video da paura, capaci di esaltare la sua sensualità prorompente.

Federica Pacela, dalla Spagna con furore come sempre

Chi ha buona memoria e chi è appassionato di reality, molto probabilmente si ricorda di lei in tv, qualche anno fa, partecipare all’edizione italiana di Ex on The Beach su Mtv. Andando avanti con il tempo, Federica, modella che in passato ha posato per brand prestigiosi, ha accumulato sempre più fan su Instagram, dove oggi supera largamente il milione di followers. Un dato che non stupisce affatto, se si pensa alla sua fisicità a dir poco esplosiva, che non passa mai inosservata. Un fisico statuario in costume che, da qualsiasi prospettiva lo si guardi, fa sognare ad occhi aperti. L’ulteriore vantaggio, per lei, è quello di potersi mettere in mostra praticamente sempre in bikini. Federica infatti si è trasferita da qualche anno alle Isole Canarie, in Spagna. Un autentico paradiso climatico, dove le temperature sono sempre miti e c’è la possibilità di prendere il sole in spiaggia anche in pieno inverno. I suoi scatti sono ormai iconici e rappresentano una piacevolissima abitudine per tutti i suoi fan, che non si annoiano mai di ammirarne le forme giunoniche e inconfondibili, capaci di accendere sempre la fantasia.

Federica Pacela, danza sinuosa a tempo di musica: in costume è un capolavoro, lato A pazzesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica non si smentisce proprio mai e anche questa volta ci regala momenti a dir poco indimenticabili. L’ultimo post è un video di pochi secondi, sufficiente però a mandare in visibilio tutti gli ammiratori. Il suo balletto seducente, in uno sgargiante bikini azzurro, manda fuori di testa. Impossibile non farsi conquistare dalle sue movenze suadenti, dai suoi fianchi sinuosi e soprattutto dal lato A letteralmente incontenibile. Una scollatura pazzesca e ipnotica che scatena come sempre gli applausi di tutta la community. Like a profusione e messaggi di adorazione che si sprecano, per la fantastica Federica. Ancora una volta, ha colpito nel segno.