Juventus, in arrivo il nuovo acquisto: colpo in mediana e Allegri esulta

Svolta a centrocampo per la Juventus: i bianconeri piazzano il colpo in mediana nonostante sia saltata la cessione di Rabiot.

Juventus che può finalmente tirare un sospiro di sollievo anche sul mercato. Buone notizie per il club bianconero: Allegri può esultare poiché i bianconeri stanno per piazzare il colpo in mediana nonostante al momento sia saltata la cessione di Rabiot.

La dirigenza bianconera assieme allo staff tecnico, ha delineato i prossimi colpi di mercato, con Allegri che però ha dato priorità a diverse questioni. Tra acquisti e cessioni, il tecnico bianconero ha definito alcuni obiettivi in entrata per rafforzare il reparto d’attacco ed il centrocampo bianconero, dato anche l’infortunio di Paul Pogba. Per le prime giornate di campionato però, il mister dovrà tener conto di qualche assenza di troppo vista la lunga lista degli infortunati. L’esordio imminente in campionato, con i bianconeri che ospiteranno il Sassuolo alla prima giornata di campionato, Allegri dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione. Bianconeri a lavoro non solo sul campo ma anche sul mercato, con la dirigenza che vuole mettere a punto alcune trattative, in entrata ed in uscita. Di certo Bremer è stato l’affare più chiacchierato dell’estate, dato che la Juventus si è inserito in maniera prepotente ma decisa, superando la concorrenza dell’Inter. Tanto lavoro anche sul fronte cessione, con la dirigenza che sta finalmente piazzando alcuni esuberi.

Colpo in mediana: colpo ‘nonostante’ Rabiot

La dirigenza bianconera sta facendo di tutto pur di accontentare il tecnico toscano. Manca però ancora qualcosa, soprattutto nella zona mediana del campo, con la Juventus che sta cercando di piazzare gli esuberi. Nonostante sia saltata la cessione di Rabiot al Manchester United, i bianconeri vogliono un rinforzo in mezzo al campo. Per rafforzare il centrocampo, i bianconeri sono in contatto con il PSG per Paredes. Il mediano, ex Roma, è in uscita dal club parigino. La Juventus in settimana cercherà di chiudere l’operazione con il PSG su una base di 20 milioni di euro più bonus, mentre da tempo i bianconeri hanno l’accordo con il calciatore.

Tanto lavoro anche sul fronte cessione, con la dirigenza che sta finalmente piazzando alcuni esuberi. Resta il solo Arthur da piazzare, mentre sulle fasce, la Juventus non farà movimenti di mercato. Una Juventus che dunque continua il suo processo di cambiamento, con il tecnico Allegri che ha indicato la strada da intraprendere per colmare il gap con Milan e Inter. La stagione è alle porte, con il tecnico toscano che spera di recuperare al più presto Pogba, soprattutto per il percorso Champions League, obiettivo numero uno del club bianconero.