Elisabetta Gregoraci, la maxi scollatura lascia tutta Capri senza parole

In questo momento la splendida Elisabetta si sta godendo un periodo di meritato relax. Anche in questa occasione ha deciso di trascorrere le sue vacanze nel nostro paese, in particolar modo in un posto molto ambito in questo periodo

Ovviamente stiamo parlando della bellissima ed affascinante Capri. In questa caso vogliamo fare una vera e propria eccezione: non una, ma addirittura due FOTO di lei protagonista. La vista è assolutamente mozzafiato e non ci riferiamo solamente a quello che l’isola campana continua a regalare ai suoi turisti. Da rimanere senza parole. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta, ma questa volta si è davvero superata.

Elisabetta Gregoraci, visione paradisiaca: che stile

Cosa c’è di meglio se non mangiare un bel piatto di pasta a pranzo? Assolutamente nulla. Se poi, in tutti questo, ci aggiungiamo una bella vista dell’isola allora lo spettacolo è decisamente assicurato. Anche in questa occasione la protagonista indiscussa non può essere che lei. In questo periodo (come ha sempre fatto d’altronde) è molto attiva sui social network. Il suo post sta raccogliendo il successo che merita: una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando assolutamente altro se non questo contenuto dove poter lasciare il più che meritato “cuoricino”. Nel frattempo le sue vacanze continuano nel migliore dei modi. Sappiamo benissimo che non vedete l’ora di visionare i suoi capolavori. Non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con molta ansia. Non vi resta, di fare altro, che tenervi forte e mettervi comodi poiché lo spettacolo sta per iniziare.

Elisabetta Gregoraci, piatto di pasta e visione mozzafiato: what else? – FOTO

Da guardare e riguardare con la massima attenzione. Sia la foto che potete trovare qui sopra che quella in bassa. Qui è impegnata a gustarsi un bel piatto di pasta. Il sorriso non deve mai mancare. Occhiali da sole in bella vista ed un vestito che si preannuncia fin troppo aderente. Conferme arrivano poco dopo quando, dopo aver terminato di mangiare, si gode il panorama che offre la magnifica isola campana. I risultati sono a dir poco eccezionali: una vista così, a quanto pare, probabilmente vi mancava alla vostra collezione. Vestito decisamente corto e spalle in bella vista. Il mare fa sicuramente da cornice, ma lei è quella che rende tutto così magnifico. Un lato ‘B’ che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione.