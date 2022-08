Diletta ed Elodie, situazione troppo piccante sul divano: da bollino rosso

Due donne clamorosamente affascinanti insieme in un solo colpo: stiamo sognando avranno pensato i followers, e invece è tutto vero.

Provate a mettere insieme la presentatrice di calcio più amata dagli italiani e una delle cantanti più apprezzate del momento, che alla sua incredibile bravura aggiunge un fascino pazzesco.

Aggiungete poi i loro numeri social, che fanno registrare successi clamorosi, i loro volti incantevoli, la loro professionalità. Infine immaginatele insieme su un divano, in costume, con i volti sorridenti. Elodie e Diletta Leotta lo hanno fatto, postando uno scatto condiviso che ha mandato in tilt le rispettive community.

La splendida cantante è reduce da una nuova serie di incredibili successi. Canzoni amatissime, l’estate sul palco in mezzo ai fan, numeri in costante crescita e la presenza continiua e meritatissima in tv, ai grandi eventi, in radio. L’estate di Diletta Lotta non è stata da meno. Lavoro, collaborazioni con i brand, interviste su Dazn e di recente anche il ritorno sui campi di calcio per l’inizio della Serie A. Quelle due donne molto amate dal pubblico italiano di recente uno scatto insieme. Il risultato? Non è solo nei numeri clamorosi, ma anche in una istantanea ricca di fascino. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Elodie e Diletta Leotta: tutti in piedi per l’ultimo scatto

Una bionda, amatissima, con un fisico esplosivo. L’altra incredibilmente ammaliante. Ad essere sinceri Diletta Leotta ed Elodie insieme potrebbero mettere in piedi qualsiasi tipo di progetto e il successo sarebbe assicurato. La presentatrice è la donna più amata dagli appassionati di calcio, la cantante una delle più eclettiche e complete artiste nel panorama italiano.

Se a questo si aggiunge il fascino pazzesco di entrambe, è lecito pensare che in tanti avrebbero sognato uno scatto condiviso. Quella foto è arrivata, ed ha fatto incetta di like e commenti. Entrambe si mostrano infatti sedute in bikini, con i volti affascinanti, i sorrisi travolgenti e bellezza che conquista. In pochi minuti arrivano circa 500 commenti da parte di tutti.

I followers lasciano cuori e fiamme, anche colleghi e vip lasciano un messaggio e il tenore è abbastanza chiaro. Due delle donne più affascinanti d’Italia insieme per una foto. E ciò che colpisce è la naturalezza di uno scatto che ha fatto battere il cuore agli utenti di Instagram, da sempre legati a Diletta Leotta e ad Elodie.