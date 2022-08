Ana Mena, la camicia si apre ed il bikini quasi non esiste

Ana Mena fa un grandissimo e graditissimo regalo ai suoi follower che non si perdono un solo singolo aggiornamento sul suo account ufficiale Instagram. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente ad una nuova foto che sta facendo già il giro della rete e sta diventando un grande successo

In realtà dobbiamo essere onesti: nel suo post c’erano ben quattro foto. Non vi nascondiamo che è stato molto difficile quale scegliere per farvela vedere. Poi la nostra scelta è caduta decisamente su una (guarda caso proprio l’ultima) che è veramente uno spettacolo. Non che le altre non lo fossero, non stiamo dicendo assolutamente questo, ma il contenuto che emana quello che vedrete è a dir poco paradisiaco. Buona visione – FOTO

Ana Mena, altro successo su Instagram: che scatto

Oramai in rete non si sta parlando d’altro se non del suo ultimo post che ha condiviso sui social network. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere ai suoi follower tutta la sua qualità e soprattutto bellezza. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro visto che definirlo “perfetto” è assolutamente troppo poco. In questo momento si sta godendo le meritate vacanze nella sua Spagna. Ovviamente il post che a breve vedrete è di lei in bikini e con una camicetta che tende a togliersi sempre di più. Sappiamo benissimo che non vedete affatto l’ora di poter visionare il tutto. Siamo lieti di annunciarvi che il grande momento, che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia, finalmente è arrivato: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Ana Mena, la camicetta scende sempre più giù: bikini e fisico da favola – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e sensuale che mai. Lo diciamo in partenza: il mare, la spiaggia ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro bellissima figura, ma mai quanto lei che veramente non ha bisogno di tutto questo. Una vera e propria opera d’arte, non potrebbe essere altrimenti. La camicetta bianca tende a togliersi sempre di più, il costume multicolore è una vera e propria gioia per i nostri occhi. Occhiali da sole in bella vista, scatto decisivo e si va a raccogliere migliaia di “like” sui social.