Dayane Mello è praticamente nuda: lato A coperto solo da brillantini

Dayane Mello ha completamente spiazzato i suoi follower di Instagram con uno scatto che non sta davvero né in cielo e né in terra e che sta facendo molto discutere. Ovviamente nel senso positivo della cosa, ci mancherebbe altro

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questo caso si è decisamente superata, mandando completamente in tilt i suoi fan che non stavano aspettando altro. Anche se, a farle compagnia, questa volta c’è uno degli animali più amati dall’essere umano: non un cane, ma un cavallo che approva decisamente il suo post – FOTO

Dayane Mello, un intimo semplicemente incantevole

Questa volta ha decisamente esagerato, ma lo ha fatto per il bene di tutti quanti noi che non potevamo chiedere diversamente. Anche questa volta ci ha completamente spiazzato. Un post che bisogna guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto con molta cautela. Come riportato in precedenza non è affatto la sola visto che è in buona compagnia: quella di un cavallo che ha voluto “scattarsi” una foto insieme ad una delle modelle più conosciute ed apprezzate non solamente nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Inutile ribadire che la sua foto sta avendo il successo che merita: ovviamente una quantità di “like” è all’ordine del giorno. Tanto è vero che i numeri, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli, ad esempio, non devono mai mancare. Siete curiosi di conoscere il suo ultimo capolavoro? Bene, non vi resta che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Annullate tutti i vostri impegni visto che quello che vi attende è davvero magnifico. Aggiungeremo dire: di altissimo livello. Proprio come il suo intimo, semplicemente incantevole.

Dayane Mello, fisico sublime: da mandare tutti in tilt – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente che mai. Con questo scatto ci ha mandato completamente fuori di testa. Non solo a noi della redazione (che ancora ci dobbiamo riprendere), ma a tutti coloro che la seguono e che non si perdono un solo suo singolo aggiornamento. Da rimanere senza parole, anche in questa occasione, e soprattutto in questo scatto. Un intimo nero che le sta alla perfezione. In compagnia del cavallo che approva decisamente.