Colpo last minute in porta: Meret lascia il Napoli ma rimane in Serie A

Alex Meret in procinto di lasciare il Napoli: la società non è più convinta e spinge per una sua cessione, anche con la formula del prestito.

Il futuro di Alex Meret è sempre più vicino alla risoluzione. Quando è stato chiamato in casa non ha mai saputo dare tranquillità e soprattutto serenità al reparto difensivo del Napoli. Non è assolutamente una cosa da non scartare quando, come mestiere, fai il portiere.

Per questo motivo, la società partenopea sta ben pensando di dare il “benservito” al classe ’97. Il Napoli è pronto alla rivoluzione tra i pali. con l’addio di Ospina, anche il friulano saluterà il club partenopeo. Non si tratta affatto di una sorpresa, dato che il Napoli non vuole più puntare su Alex Meret per il ruolo di portiere titolare. L’ex Spal, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha risposto più “assente” che presente. I sostenitori della squadra partenopea quando sentono parlare di lui inevitabilmente lo associano alla clamorosa sconfitta subita in rimonta in trasferta contro l’Empoli. Una partita che poteva ancora dare molte speranze agli azzurri per lo scudetto, fallita clamorosamente in quei drammatici dieci minuti in cui è successo veramente di tutto al ‘Castellani’. Ovviamente non solo in quella gara, ma anche in altre: l’estremo difensore non è riuscito a trasmettere quella sicurezza tale da garantirgli fiducia.

Meret, addio Napoli: ecco lo scenario per il portiere

Alex Meret è pronto a lasciare il Napoli: su di lui, alcuni club di Serie A hanno preso informazioni. Quello che però blocca la sua partenza è il suo contratto. In scadenza nel 2023, il Napoli non può lasciarlo partire in prestito fino a quando non firma il rinnovo. Situazione che blocca, in parte, il mercato in entrata. Keylor Navas ha l’accordo con il Napoli, con gli azzurri che devono risolvere al più presto la grana Meret.

Chi è alla disperata ricerca di un portiere titolare è il Torino di Juric. Milinkovic-Savic e Berisha non danno sicurezza, con Juric che ha chiesto un portiere su cui fare affidamento questa stagione. La strategia del Torino, come nelle scorse sessioni di mercato, è quella di prendere calciatori in prestito. Alex Meret è una grade occasione di mercato per i granata, che aspettano solo che il portiere firmi il rinnovo con il Napoli. Ciò che manca è solo la firma, con gli accordi già stati stipulati tra calciatore e società Napoli da diverso tempo.