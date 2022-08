Il costume di Cristina Buccino è troppo piccolo: non copre nulla

Uno scatto incredibile e la community è di nuovo in tilt: Cristina Buccino conferma di essere una delle donne più amate dagli italiani.

Sorprendente, travolgente, incredibilmente affascinante. Cristina Buccino lascia a bocca aperta i suoi fan che anche davanti alla nuova galleria avranno pensato una sola cosa.

Ci risiamo, avranno osservato, perché la splendida imprenditrice digitale e influencer ha di recente regalato una nuova perla pubblicando sul proprio profilo Instagram uno scatto a dir poco scottante. Ovviamente è inutile sottolineare quanto l’ultima galleria stia avendo successo. Sono i numeri infatti a ribadire quale sia il seguito di una donna bellissima, che dalla tv alla moda ha trovato il mondo di sfondare nel campo dello spettacolo e di diventare incredibilmente famosa.

Il vero boom però è arrivato sui social. La Buccino conosce così bene Instagram e gli altri programmi da avere incassato valanghe di followers e da aver approfittato della sua notorietà e della sua bravura per aprire anche una agenzia che si occupa di questo. Dalla sua estate però continuano ad arrivare scatti travolgenti. Cambiano i luoghi, le location, le pose regalate ad una community sempre in crescita, ma non l’essenza di una donna incantevole che vuole stupire.

Cristina Buccino, scatto travolgente

Mykonos, e ancora luoghi bellissimi in Italia fino a Ibiza. L’estate di Cristina Buccino prosegue fra spiagge da sogno, momenti di relax a lavori, inevitabili per una donna che incassa continue richieste dai grandi brand. Il suo volto incantevole, il fisico allenatissimo e baciato da madre natura, e quei numeri incredibili su Instagram spingono infatti il mondo della moda e i grandi marchi ad avviare collaborazioni, sempre vincenti.

L’ultima galleria però ha generato “l’effetto wow”. La Buccino ha postato nove scatti. Fra le foto al sole e al suo pranzo, arrivano però le istantanee della splendida influencer in bikini. Il costume è strettissimo, il volto ammaliante, le forme emergono in maniera potente con una abbronzatura che la rende ancora più seducente. Un delirio di commenti, circa 600, per regalarle consensi, complimenti di ogni genere, e un traguardo che è vicinissimo ed è incredibile.

La Buccino è infatti ad un passo dai 3 milioni di followers. Un numero non per tutte che conferma il suo seguito. E probabilmente, con altre gallerie del genere, quel traguardo sarà presto superato da una donna bellissima che continua ad incantare e a conquistare il pubblico italiano.