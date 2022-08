Costanza Caracciolo, la camicia si apre: il lato A è devastante

Il mese di luglio è finito oramai da qualche giorno. Questo non è assolutamente un mistero visto che lo abbiamo notato direttamente dal calendario del nostro cellulare oppure quello che abbiamo cartaceo a casa nostra. Però la nostra Costanza Caracciolo ce lo ha ricordato

Non solo: lo ha voluto fare anche nel migliore dei modi. Tra l’altro un modo che a noi piace e ci fa completamente impazzire. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente con un nuovo post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che sta raccogliendo il successo che merita. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta di fare altro che stare qui con noi per osservare il suo ultimo capolavoro FOTO

Costanza Caracciolo saluta luglio in maniera bollente

Nonostante il mese di luglio sia finito, per Costanza Caracciolo le vacanze continuano nel migliore dei modi. Non è affatto un mistero che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, insieme al compagno Christian Vieri e le loro figlie abbiano deciso di trascorrere questo periodo di puro relax in una terra straniera e che conoscono fin troppo bene. Stiamo parlando dell’isola spagnola di Formentera, tra l’altro molto gettonata in questa bollente estate. Adesso, però, torniamo a noi e soprattutto al motivo per cui siete qui. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo contenuto che sta ricevendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower. Quelli, ad esempio, non possono mai mancare. Il contenuto è decisamente di altissimo livello. Non si tratta affatto di una novità, ma mai come in questa occasione si è decisamente superata. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Ovviamente vi starete chiedendo quando arriva il fatidico momento di visionare il suo capolavoro: tenetevi forte perché siamo finalmente giunti a ciò. L’attesa è finita: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. E soprattutto vi auguriamo buona visione.

Costanza Caracciolo, lato ‘A’ devastante: camicetta in difficoltà – FOTO

Occhiali da sole in bella vista, capelli mossi e asciugati dopo un bel bagno nell’acqua spagnola, bikini “leopardato” (una vera e propria moda in questa estate) decisamente incantevole, camicetta in evidente difficoltà e si va a conquistare tantissimi “cuoricini” sul suo account. Numeri davvero impressionanti, ma soprattutto giusti per via dell’altissimo contenuto che state visionando. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato.