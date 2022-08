Milan, spunta ancora un altro nome per il centrocampo

L’infortunio di Krunic complica i piani del Milan anche sul mercato: ecco però, l’ultime idea per il centrocampo rossonero.

Il club rossonero studia un altro possibile affare in entrata per il proprio centrocampo. Con l’infortunio di Rade Krunic, ecco che i rossoneri studiano una mossa per la zona mediana del campo, con Maldini pronto ad entrare in azione per il colpo last minute.

Un super Milan alla prima di campionato contro l’Udinese. La squadra di Pioli ha vinto e convinto, per metà, contro un buon Udinese. Da rivedere qualcosa in difesa, visti i 2 gol presi anche abbastanza ingenuamente. Ottima prova però del reparto offensivo, con la doppietta di Rebic ed il gol di Brahim Diaz che hanno lanciato un segnale importante. Appuntamento alla seconda giornata, con il Milan che giocherà fuori casa contro l’Atalanta, anche lei vincente alla prima di campionato. Il club rossonero però, è attivissimo sul mercato: dopo il colpo Charles De Ketelaere (che ha dato buone sensazioni al debutto contro l’Udinese), il Milan è alla continua ricerca di un difensore che possa completare il reparto arretrato a disposizione di Pioli. Maldini e Massara nel mentre, sono anche alla ricerca di un calciatore che possa giocare sia sulla linea dei mediani che su quella dei trequartisti. Un giocatore che conosca bene il nostro campionato e possa integrarsi al meglio negli schemi di Pioli. L’infortunio di Krunic alimenta questo “bisogno”, con i rossoneri che necessitano di un’alternativa in mezzo al campo.

Krunic infortunato: ecco la strategia del Milan

La dirigenza del Milan studia il colpo last minute per sistemare anche il centrocampo rossonero. Si cerca un centrocampista che sappia impostare bene il gioco, abile in campo aperto e soprattutto che dia equilibrio al reparto. Sulla lista della dirigenza, due nomi non molto noti ma allo stesso tempo che rispecchiano quelle caratteristiche. Alla ricerca del colpo last minute per il centrocampo, sul taccuino di Maldini spiccano diversi nomi tra cui: Pape Sarr del Tottenham, Seko Fofana del Lens e William Carvalho del Real Betis.

Vecchia conoscenza del calcio italiano, Seko Fofana da 2 anni a questa parte brilla e tanto nel Lens, squadra che milita nel massimo campionato francese. Sono tante però, le difficoltà per entrambi. La priorità dei rossoneri rimane quella di sistemare la difesa, con i nomi di Diallo e Ndicka al centro de mercato del Milan. Per Ndicka, presto nuovi contatticon l’agente del giocatore, con Maldini che preferirebbe più il difensore dell’Eintracht per età, qualità e prezzo. In mezzo al campo, non per forza potrebbe arrivare un nuovo centrocampista, con Yacine Adli pronto a sostituire l’infortunato Krunic. Le vie del mercato sono infinite e, rapporto qualità prezzo, William Carvalho potrebbe essere l’alternativa ideale per il centrocampo rossonero. Il portoghese già occupa quella posizione di campo al Betis e potrebbe adattarsi subito agli schemi di Pioli.