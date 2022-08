Guendalina Tavassi, la scollatura è ‘bucata’: lato A da Guinness

Due foto in cui il primo piano non è al volto ma ad un lato A molto amato dal pubblico. Guendalina Tavassi torna a stupire ed alza le temperature in una estate davvero pazzesca.

Un impatto clamoroso fin dagli esordi, la bravura, la simpatia e soprattutto il suo fascino esplosivo per mantenere il legame con i fans.

Guendalina Tavassi si fece notare fin da subito quando fu scelta per il Grande Fratello ormai tanti anni fa. Da perfetta sconosciuta impiegò davvero poco tempo per farsi amare. Quel carattere giocoso ma anche frizzante la rendeva perfetta per le dinamiche del programma. Nella testa degli amanti dei reality però restano quei bagni pazzeschi in piscina durante i giochi con i compagni d’avventura nel reality. Tolti i vestiti la showgirl e influencer in acqua fece incetta di complimenti per un fisico esplosivo mostrato un bikini ma anche in intimo.

Ne ha fatta poi di strada la Tavassi. Fra inviti alle trasmissioni, programmi, e un clamoroso boom sui social, la sua carriera è letteralmente decollata. I suoi numeri sono infatti altissimi, il seguito continuo, e i commenti ad ogni scatto si moltiplicano. Del resto a giudicare dalle foto postate è difficile non lasciare un commento o non rimanere di sasso. Provate a dare un’occhiata alle ultime foto. Anche voi resterete a bocca aperta perché la Tavassi è incredibilmente seducente.

Dall’Isola ai social, la sostanza non cambia pet Guendalina

Anche all’isola dei famosi la Tavassi ha impiegato poco a farsi amare. Ha mostrato bikini da sogno, un fisico allenatissimo, quel legame con il fratello che ha spinto gli appassionati a sostenerla e votarla. Poi la retromarcia, il ritorno a casa per stare con la sua famiglia. Quella scelta ha lasciato a bocca aperta i suoi fan che però hanno capito i suoi motivi premiando sui social quella scelta.

Il suo seguito infatti sui social si è moltiplicato in poco tempo. I followers sono aumentati, i numeri cresciuto a dismisura, il tenore degli scatti ancora più bollente. Fra i tanti scatti in bikini che durante l’estate hanno fatto sognare i followers, arriva una galleria, l’ultima, con un primo piano clamoroso e per certi versi unico.

La Tavassi infatti mostra ai fan un lato A pazzesco, e lo mette in mostra con un look che valorizza le sue splendide forme. Il risultato è nell’ennesima valanga di commenti in cui i followers sottolineano quanto seducente e amata sia la splendida influencer e showgirl. A giudicare dalle foto in effetti è difficile non lasciare un commento a quel fisico incredibile e a quel sorriso che fa impazzire i suoi fan.