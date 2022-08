Giulia De Lellis, tutto troppo aderente: visione paradisiaca – FOTO

Giulia De Lellis ci regala una nuova ed entusiasmante perla che ha postato, ovviamente, sul suo account ufficiale Instagram. Inutile stare a qui a ribadirvi che il suo contenuto sta raccogliendo il successo che merita – FOTO

A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente all’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si aspettavano assolutamente un altro capolavoro del genere da parte della classe ’96. O forse sì? Fatto sta che noi della redazione abbiamo avuto serie difficoltà sullo scegliere quale foto farvi vedere. Poi la scelta è caduta esclusivamente su una che, siamo sicuri, vi piacerà: guardare per credere. Buona visione.

Giulia De Lellis, sempre più incantevole: che forme

Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. A dire il vero non lo ha mai fatto visto che non ci ricordiamo assolutamente di un suo post che non ci è piaciuto né altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Davvero non sappiamo più cos’altro dire in merito a quello che la nativa di Roma ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. In questo momento, anche per lei, sono iniziate le meritate vacanze. Quest’anno ha deciso di recarsi in una delle isole italiane molto ambite e conosciute in tutto il mondo: ci stiamo riferendo a quella di Capri che l’ha accolta come una vera e propria regina. I suoi fan non si perdono un solo suo singolo aggiornamento: poco importa se si tratti di ‘stories’ o post, l’importante è che ci sia lei come assoluta protagonista. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Giulia De Lellis, vestito nero aderente: che spettacolo – FOTO

Una cosa è certa: il nero è un colore che le dona alla perfezione. Non che gli altri non siano da meno, non stiamo dicendo assolutamente questo. Quello che ci cattura è la forma aderente sia del vestito che dello stesso pantalone che mettono in risalto le sue straordinarie qualità e soprattutto le sue forme che definire “incantevoli” è assolutamente troppo poco. Quel filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, lato ‘A’ in bella evidenza e si va a fare serata nella splendida cornice dell’isola campana.