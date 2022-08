Federica Nargi ‘a grande richiesta’ il mini costume: visione piccante

Fisico statuario, eleganza e un volto che conquista ad ogni scatto: Federica Nargi senza limiti, conferma di essere sempre una delle donne più amate dagli italiani.

Ex bomber molto amato e scudettato lui. Modella, volto tv, imprenditrice ed influencer lei. Quando si parla di Alessandro Matri e di Federica Nargi diventa quasi impossibile non parlare di bellezza e di successi.

Si tratta di una delle coppie più amate dagli italiani. Il loro legame va avanti da anni, fra progetti, foto incredibili, vacanze e lavoro. Durante l’estate, in cui i vip si mostrano spesso in vacanza con abiti che fanno impallidire i fan, anche la Nargi ha postato alcune foto da sogno. Al mare, nei viaggi all’estero o durante i suoi continui lavori con grandissimi marchi che la cercano, la sostanza non cambia.

La Nargi è brillante. La sua eleganza è famosa, il suo fascino il vero marchio di fabbrica. Se n’è accorto Matri, ma in generale chiunque. Il mondo della televisione, la moda, i brand che avanzano proposte importanti pur di averla come testimonial. In occasione dell’ennesimo post per sponsorizzare un bikini, arriva una galleria che è stata presa d’assalto da una community pazzesca.

Federica Nargi, che fascino in costume

Una lunga serie di scatti per uno shooting fotografico di lavoro. Anche questo però, quando si parla della incantevole Federica Nargi, si trasforma in un boom social. Anche per questo motivo, e non solo per la sua incredibile bellezza, i marchi la cercano. Fascino e numeri, messi insieme, creano il perfetto mix per sponsorizzare qualsiasi tipo di prodotto, e queste caratteristiche alla splendida moglie di Matri non mancano di sicuro.

Il bikini è infatti coloratissimo, il volto come sempre affascinante e seducente ma mai volgare. Il resto lo fa un fisico perfetto, che nei commenti è sottolineato da una lunghissima serie di complimenti in arrivo dai fan, non solo italiani. “Divina”, e ancora “unica”, ma anche “la più bella d’Italia, impareggiabile”. Questo il tenore delle frasi che arrivano dalla community per sottolineare il fascino pazzesco di una donna stupenda, che da Cagliari incanta.

Del resto, quando si parla di una modella e showgirl che ha superato abbondantemente i 4 milioni di followers, l’effetto è sempre il solito. Parole d’elogio, baci, cuori, commenti di ogni tipo. Sono le foto però a rendere l’idea di quanto la Nargi sia unica. Il pubblico italiano però questo lo sa bene, e lo sottolinea ormai da tanto tempo.