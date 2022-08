Juventus, il colpo last minute è un clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus, Allegri ha bisogno del doppio rinforzo a breve: insieme al bomber, può arrivare, di ritorno, il grande ex

La stagione calcistica entra già in una sua prima fase molto calda, con gli impegni che si susseguono a distanza ravvicinata. Il campionato è partito e bisogna subito cercare di essere brillanti, la Champions League sarà al via tra un paio di settimane. Ecco perché c’è già poco margine di errore per le big. Soprattutto per una Juventus che ha bisogno di tornare subito protagonista, dopo le ultime due stagioni decisamente deludenti.

Calciomercato Juventus, ultimi giorni decisivi: non si può più aspettare

Allegri, al secondo anno del suo ciclo, è fiducioso sulla possibilità di fare meglio dello scorso anno, anche incoraggiato da un mercato con buoni innesti. Ma che non si è ancora concluso, con un paio di lacune da colmare, a questo punto con una certa urgenza. Servono un regista di centrocampo e un attaccante che possa dare il cambio a Vlahovic quando necessario, o affiancarlo in caso di bisogno. Obiettivi che la Juventus inseguiva già, ma che sono diventati ancor più necessari, dopo che prima Pogba e poi Di Maria si sono fermati ai box per infortunio. La speranza di Allegri è avere il francese e l’argentino a disposizione quanto prima, ma, intanto, spera per il primo big match contro la Roma di avere gli innesti richiesti. E’ una settimana cruciale, in cui la dirigenza della Juventus è chiamata ad accelerare, anche se sbloccare le trattative in corso non è facile. C’è da credere, comunque, che nei prossimi giorni i bianconeri proveranno a concretizzare. Con l’ipotesi di un grande ritorno che riprende vigore.

Juventus, asse doppio con il Barcellona: oltre a Depay si pensa al ritorno di Pjanic

Il ritorno in questione è quello di Miralem Pjanic, che potrebbe, a due anni di distanza, essere di nuovo bianconero. Il Barcellona, infatti, dovrà privarsi di lui, sebbene Xavi non sia d’accordo, per fare spazio ai nuovi acquisti, per i famosi problemi di tesseramento che stanno riscontrando i blaugrana in questa fase. A questo punto, non è impossibile immaginare la ‘doppietta’, con il bosniaco insieme a Depay, per dare ad Allegri i due giocatori di cui ha bisogno. C’è ancora da trovare la quadra sulle cifre, ma nel caso in cui la Juventus riuscisse a mettere le mani sui due potrebbe rilanciare concretamente le proprie ambizioni di altissima classifica.