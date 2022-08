Ursula Corberò, alias Tokyo, esagera: solo il perizoma davanti lo specchio

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa tesi visto che ci è riuscita e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato, guardare per credere – FOTO

In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere. Anche se, in questa occasione, si è decisamente superata e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non ci resta che augurarvi una buona visione a tutti quanti voi.

Ursula Corberò, il selfie non mente: neanche il riflesso

Un altro grandissimo successo che porta la firma di Ursula Corberò. Se vi dicessimo ‘Tokyo‘ de ‘La Casa di Carta’? E’ ovvio che la vostra mente si aprirà come non mai. Impossibile dimenticarsi di una dei personaggi che tutto il mondo ha amato. Le sue avventure prima nella banca spagnola e poi nella zecca di Stato hanno entusiasmato tutti. Da quel momento in poi per lei si è aperto un successo a dir poco incredibile. Stesso discorso vale anche per Instagram dove ogni suoi post ti fa rimanere completamente senza parole. Come la sua ultima immagine che merita di essere visionata nella maniera più incredibile possibile. Basti pensare che i suoi fan non sono voluti mancare assolutamente all’appello ed hanno risposto “presente”: ovviamente con un boom di “like” e commenti di approvazione (quelli non devono mai mancare per nessun motivo al mondo). Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Ursula Corberò, perizoma top: Instagram in tilt – FOTO

Possiamo confermare che il rosso è un colore che le sta decisamente bene ed anche a pennello. Proprio come il costume che indossa e che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di alcun tipo di commento. Abbiamo esaurito tutte le parole e gli aggettivi che la riguardano, da rimanere incantati sempre di più. Il selfie allo specchio è una perla d’arte che non può essere assolutamente sottovalutata, un qualcosa di veramente incredibile. Tutti in piedi per lei. Che spettacolo.