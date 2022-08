Elisabetta Gregoraci, il costume è solamente un filo: zoom necessario

Anche in questa occasione ha fatto vedere a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità. Il suo ultimo post non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi

Un altro nuovo ed entusiasmante post che porta la firma da parte della nativa di Soverato che continua a sorprendere tutti quanti i suoi follower con uno scatto a dir poco stupefacente. Il filtro “bianco e nero” ha decisamente il suo perché, anche se quello che ci cattura particolarmente non può che essere lei: una immagine che merita decisamente tanto. Se non avete ancora visto il suo contenuto potete stare tranquilli che a breve vi accontenteremo – FOTO

Elisabetta Gregoraci, uno scatto da rimanere senza fiato

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la splendida 42enne ci delizia con un nuovo post che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Basti pensare che il suo post sta raccogliendo il successo che merita, ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte della splendida calabrese che continua a sorprendere i suoi fan. Per lei le vacanze continuano ed, a quanto pare, anche nella migliore maniera possibile. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta, di fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Buona visione a tutti.

Elisabetta Gregoraci, il costume è troppo mini: che incanto – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e formidabile che mai. Un contenuto davvero di altissimo livello che fa impazzire, completamente di gioia, tutti i nostri lettori che non stavano aspettando altro che un suo nuovo e straripante post che finalmente è arrivato. Un fisico che non ha bisogno di essere commentato, ma solamente osservato con gli occhi. Una roccia tra le rocce, non si potrebbe dire altrimenti. Delle gambe, ben allenate, che sembrano davvero non finire mai. Un costume fin troppo minuscolo e che mette in risalto le sue forme a dir poco stupefacenti. Da applausi.