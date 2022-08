Claudia Ruggeri, minigonna esplosiva: la posizione ci manda tutti ko

Claudia Ruggeri ci delizia con un nuovo post che ha, puntualmente, aggiunto sulla sua pagina ufficiale social. Inutile ribadire che la sua immagine sta raccogliendo il successo che merita, ma questa volta ha decisamente esagerato. Guardare per credere – FOTO

Ovviamente si tratta di una notizia più che positiva, ci mancherebbe altro. In realtà ci possiamo accontentare anche di questo selfie che potete vedere in basso, ma la nativa di Roma ha voluto fare decisamente di più sbalordendo tutti quanti i suoi follower con uno scatto a dir poco imperioso e che non poteva assolutamente passare inosservato. Da vedere e rivedere con la massima attenzione e soprattutto con molta cautela.

Claudia Ruggeri, visione paradisiaca: che forme

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente in confusione allora ci è riuscita alla grande e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Proprio quella che ci fa assolutamente impazzire. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se pensate che stiamo esagerando con tutti questi paroloni è solo per un motivo: che non avete ancora visto il suo contenuto che merita decisamente tanto. Semplicemente fantastica, non ci vengono in mente altre parole o aggettivi che la riguardano visto che li abbiamo praticamente finiti. Vi diciamo solamente che il suo post sta raccogliendo il successo che merita. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione sta ricevendo la nota ‘Miss Claudia’ del programma ‘Avanti Un Altro‘. In attesa delle nuove puntate, i suoi fan la riguardano con molto piacere su Canale 5 con le vecchie puntate del programma condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti. Adesso, però, concentriamoci esclusivamente su di lei e sulla nuova perla che ci ha regalato. Rimarrete assolutamente senza parole, proprio come è successo anche a noi.

Claudia Ruggeri, minigonna troppo corta: fisico da urlo – FOTO

Una serata a dir poco bollente non solamente per lei, ma soprattutto per i suoi follower che non stavano aspettando altro se non visionare il suo ultimo contenuto che sta avendo un successo a dir poco incredibile. Per non parlare del suo look che bisogna osservare con molta cautela. Una minigonna che mette in risalto il suo lato ‘B’ semplicemente da urlo. Visione della gamba scoperta e delle forme assolutamente fantastiche. Un viso ed uno scatto che ci mandano completamente al tappeto. Roma è incantevole di notte, ma lei lo è di più.