Le Donatella ci ricascano ed esagerano: i costumi non le coprono abbastanza

Le Donatella sono semplicemente straripanti: un altro scatto dalle vacanze fotografa in pieno la loro bellezza. Community in delirio.

“No censura”. Le Donatella in alcuni scatti che hanno fatto sussultare di gioia la community hanno ribadito il concetto.

La loro estate continua infatti a gonfie vele fra sorrisi, luoghi da sogno e foto che fanno impallidire anche le più belle donne dello spettacolo. Loro ne fanno parte e sono riuscite a conquistare uno spazio nel cuore dei fan grazie alle loro abilità. Partite da X Factor hanno infatti fatto innamorate il pubblico. Grinta, voglia di emergere, due belle voci e grandi capacità di stare sul palco.

Se a queste caratteristiche si aggiunge la bellezza di entrambe, il gioco è fatto. Entrambe infatti hanno incassato chiamate di ogni genere. Trasmissioni, grandi eventi, reality show. Un vero e proprio successo il loro ,che si è tradotto in numeri importanti anche sui social. I followers le seguono, interagiscono e commentano i post che arrivano. Spesso Giulia e Silvia mostrano qualcosa in più, e anche nell’ultima foto hanno regalato emozioni. Provate a dare un’occhiata.

Le Donatella alzano la temperatura: che scatti!

Quota un milione di followers ampiamente superata per una delle coppie più energiche ed amate del mondo della musica e della tv. Silvia e Giulia Provvedi hanno conquistato il pubblico e continuano a farlo sui social. La loro estate è stata infatti scandita da scatti e video clamorosi in cui hanno mostrato qualcosa in più. Sorrisi, divertimento, ma anche look pazzeschi, forme esplosive, quella voglia di non avere grossi limiti che le ha fatte amare dal pubblico.

Arriva quindi un’altra galleria che non passa inosservata. Nei tre scatti in vacanza le Donatella si mostrano in bikini in una serie di pose incredibili in cui emerge bellezza, fascino, e anche quel modo di sedurre tutto loro che fa breccia nel cuore dei followers. I fisici esplosivi fanno il resto ed è subito boom di commenti.

Tutti lasciano un pensiero, anche i vip, conquistati da quella esplosività, dai caratteri spumeggianti ma soprattutto fa fisici pazzeschi che non passano inosservati. Fra le regine dell’estete ci sono anche loro. Le due Provvedi, che continuano a stupire, a mostrarsi senza grossi limiti e ad incassare solo ed esclusivamente commenti positivi da un pubblico che le ama e le sostiene.