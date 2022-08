Cecilia Rodriguez, il perizoma è solo un filo: praticamente non c’è nulla

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che la nostra Cecilia Rodriguez ci è riuscita alla grande e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando

Oramai sembra una gara tra le sorelle argentine più famose nel nostro paese a chi posta dei contenuti di altissimo livello. A dire il vero non ce la sentiamo affatto di dare un giudizio in merito visto che sono entrambe sullo stesso livello. Questa volta, però, ci concentriamo esclusivamente sulla sorella più piccola che ha deciso di mandare completamente in tilt il sistema di Instagram con uno scatto a dir poco fantastico. Guardare per credere – FOTO

Cecilia Rodriguez, visione paradisiaca: che spettacolo

Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. A dire il vero, però, non lo ha mai fatto. Basti pensare che negli altri post ha fatto vedere a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità che non potevano assolutamente passare inosservate. Proprio come il suo ultimo contenuto che bisogna vedere e rivedere con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non vedevamo appunto l’ora di poter guardare il suo ultimo capolavoro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, ma qui stiamo parlando di un qualcosa di veramente eccezionale e che non può essere assolutamente messo da parte. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Adesso, però, bando alle ciance visto che stiamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti i vostri impegni che avevate in programma, di mettervi comodi sul vostro divano di casa e di concentrarvi esclusivamente su di lei che ci ha fatto veramente vedere un qualcosa di eccezionale.

Cecilia Rodriguez, solo il perizoma e nulla più: what else? – FOTO

In questa bollente estate la nostra Cecilia si è data alla lettura. Il libro sarà sicuramente interessante, anche se la concentrazione dei suoi follower è decisamente su altro. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che gli occhi cadono proprio sull’unica cosa che indossa: ovvero il perizoma. Del costume superiore nessuna traccia. Nessuno lo ha visto e non si sa che fine abbia fatto. Una visione a dir poco paradisiaca, su questo non ci sono dubbi.