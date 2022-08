Elena Morali, perizoma e poco più: visione rovente

Elena Morali, scatti bollenti in Thailandia: la modella e volto televisivo ha fatto scalpore con dei primi piani decisamente spettacolari.

I suoi primi piani stanno facendo il giro dei social. Boom di like e commenti d’approvazione. Capelli biondi, fisico perfetto e curve da sogno: Elena Morali fa impazzire i followers con un nuovo contenuto decisamente troppo piccante.

La sua prima apparizione televisiva alla prima edizione de “La pupa e il secchione” l’ha lanciata in maniera definitiva nel mondo della TV. Qualcosa di spettacolare, dato che è riuscita a prendere parte a diversi format con una certa frequenza. Molto rari i casi nei quali, dal 2010 ad oggi, la Morali sia rimasta lontana dalla TV. Il suo viaggio nel mondo della televisione, infatti, l’ha portata lontano. Sono diversi, infatti, i programmi che l’hanno vista tra le protagonista assolute, come ad esempio Colorado oppure Matricole e Meteore. Insomma, la Morali ha scritto la storia recente della televisione italiana e non solo. Infatti, la modella ha preso parte anche ad alcune produzioni internazionali. Nel 2019 ha recitato una piccola parte nella nota soap “Beautiful“. Sempre dal punto di vista di produzioni internazionali, la Morali ha preso parte al videoclip di una canzone del noto rapper Pitbull. Una delle ultime fatiche televisive, comunque, risale a “La Pupa e il secchione il ritorno!”, trasmissione andata in onda nel corso dell’ultima stagione televisiva.

Elena Morali da sogno: fa impazzire anche la Thailandia

Elena Morali fa impazzire non solo i followers su Instagram. Tutta la Thailandia ai suoi piedi per gli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Sul social, può vantare un seguito piuttosto importante. La modella conta 1,7 milioni di followers. Un numero di utenti che, inevitabilmente, si riversa anche sui tantissimi post creati dalla modella bergamasca. Infatti, sono molto numerosi i “mi piace” e i commenti che arrivano sotto i post realizzati dalla Morali. Sotto i suoi post, i commenti sono sempre ricchi di tantissimi apprezzamenti per lei. Complimenti arrivati anche in occasione dell’ultimo post pubblicato dalla modella. Direttamente dalla Thailandia, Elena Morali fa impazzire tutti con primi piani decisamente da capogiro.

Un post che metto in primo piano lei e il suo lato B in perfetta forma. Scatto che merita di essere visto con estrema attenzione. Più di uno scatto dove mette in mostra un lato B imponente e che merita di essere visionato con estrema attenzione. Una visione paradisiaca e con lo sguardo che finisce la dove tutto è proibito. Elena Morali ancora una volta ha deciso di mandare in tilt i social con un primo piano letteralmente da capogiro.