Erjona Sulejmani, la ‘spremuta’ è servita: tutti sbalorditi – VIDEO

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente in confusione allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita e lo ha fatto anche nel migliore dei modi con dei risultati a dir poco fantastici. Guardare per credere

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la nota imprenditrice ci regala delle perle del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Un qualcosa che veramente ci cattura: tanto è vero che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo appena visto.

Erjona Sulejmani, la strizzata fa venire i mal di testa

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e soprattutto non avete ancora visionato il suo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da rimanere semplicemente incantati, proprio come ha fatto nei seguenti post in cui ha fatto vedere a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità che conosciamo fin troppo bene. Inutile ribadire che il suo contenuto sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro che un suo regalo. Puntualmente arrivato come un orologio svizzero. Nel suo ultimo post si è davvero superata: le sue vacanze stanno continuando nella migliore maniera possibile, ma in questa occasione non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per poter vedere da vicino il suo grandissimo spettacolo che ci ha mandato completamente fuori di testa, provocandoci anche qualche dolore. In particolar modo della sua “strizzata”. Non avete ancora capito a cosa ci stiamo riferendo, vero? Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti attendevamo.

Erjona Sulejmani, una visione a dir poco paradisiaca – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro parte, ma l’assoluta protagonista non può essere che l’ex compagna del calciatore Blerim Dzemaili che si ruba tutta la scena. Un costume che è solamente un filo e sembra pronto a staccarsi da un momento all’altro. Una visione che definire solamente “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di commento. Tutti in piedi per la nostra Erjona.