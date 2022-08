Alessia Marcuzzi, il lato B proposto in primo piano: tutti ipnotizzati

Alessia Marcuzzi ha voluto aggiornare, ulteriormente, il suo profilo ufficiale di Instagram con un nuovo contenuto che non poteva assolutamente passare inosservato sotto gli occhi dei suoi follower che sono rimasti semplicemente a bocca aperta.

Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta, da fare altro, che mettervi comodi e visionare attentamente il suo ultimo capolavoro che definire “paradisiaco” è assolutamente troppo poco. E’ vero che in altre occasioni ci ha sorpreso ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità, ma questa volta si è davvero superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando con ansia.

Alessia Marcuzzi, visione paradisiaca: che spettacolo

In questo ultimo periodo è molto attiva sui social network, per il semplice motivo che per lei le vacanze non sono per nulla finite. Abbronzata come non mai, la nostra Alessia Marcuzzi incanta tutti i suoi follower con dei nuovi scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Sono semplicemente fantastici e stupefacenti. Nelle ultime settimane si era parlato di lei, ma per un episodio di cronaca che l’ha vista in seria difficoltà. In un noto ristorante di Londra la presentatrice televisiva ha rischiato di affogarsi dopo aver mangiato un pezzo di polipo che si era incastrato nella trachea. A salvarla la moglie di Francesco Facchinetti (in arte Dj Francesco) che, con la manovra di Heimlich ha fatto in modo che potesse continuare a vivere. Un racconto da brividi che arrivò direttamente dalla nativa di Roma e che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Adesso, però, parliamo decisamente di cose belle: ovviamente del suo post che non poteva passare inosservato ai nostri occhi. E’ arrivato il momento tanto atteso da tutti quanti voi: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Alessia Marcuzzi, un lato ‘B’ che parla da solo – FOTO

Una immagine ed un lato ‘B’ che non hanno assolutamente bisogno di nessuna presentazione. La foto parla decisamente da sola: uno spettacolo. Non esistono altri termini per poter descrivere il tutto. Semplicemente una visione paradisiaca. Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente la loro parte, ma l’assoluta protagonista non può essere che lei che ci ha deliziato nuovamente con questo post fin troppo da brividi. Un fisico a dir poco perfetto ed un costume che mette in risalto le sue forme.