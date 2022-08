Monza, arriva il colpo di Galliani: il ‘Condor’ pronto a riportarlo in Serie A

Il Monza non ha alcuna intenzione di sorprendere. Almeno per quanto riguarda il calciomercato visto che è stata la squadra della Serie A, fino a questo momento, che ha acquistato più calciatori in questa sessione estiva del calciomercato

Non si può dire lo stesso per quanto riguarda il campionato visto che sono arrivate due sconfitte in altrettante partite per il team allenato da Giovanni Stroppa. Troppi i calciatori nuovi che hanno avuto poco tempo per conoscersi al meglio e per amalgamare i consigli tecnici e tattici del proprio allenatore. Nel frattempo, però, l’amministratore delegato Adriano Galliani è pronto a fiondare un nuovo colpo per la sua squadra.

Monza, Galliani non si ferma: altro ritorno in Serie A

La prima volta non si dimentica mai, anche se il Monza dimenticherebbe volentieri le prime due giornate di campionato in cui ha raccolto zero punti e sei gol subiti. Partenza con il piede sbagliato per i brianzoli che vogliono rimettersi subito in carreggiata già dalla prossima giornata e raccogliere i primi punti in questo loro primo anno nella massima serie. A quanto pare, però, per farlo la dirigenza sta pensando seriamente di intervenire nuovamente sul mercato. Mancano ancora pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato estivo e Galliani ha sempre abituato gli amanti del calcio con dei colpi all’ultimo secondo. Il ‘Condor‘ è pronto a colpire ancora una volta. Il suo obiettivo è quello di riportare, in Italia, uno dei calciatori che è stato fondamentale in ogni squadra in cui ha militato. L’approvazione del presidente Berlusconi c’è, probabilmente anche quello dei tifosi che sono pronti ad accoglierlo nella prossima partita. Operazione difficile, ma non impossibile per l’amministratore delegato pronto a compiere un nuovo colpo di mercato.

Monza, Galliani ci prova: assalto a Nainggolan

Radja Nainggolan torna in Italia? Per il momento sono state smentite le voci che lo volevano alla Roma in sostituzione dell’infortunato Wijnaldum. Adesso ci prova proprio il Monza che vorrebbe un acquisto di qualità e di esperienza per il proprio centrocampo. Resta da convincere l’Anversa, proprietario del suo cartellino, a cedere uno dei giocatori simbolo del team belga. Per il 34enne non ci sarebbero problemi a ritornare nel nostro paese: la voglia di essere nuovamente protagonista è ancora molto forte. Non è da escludere che il club biancorosso si attivi e lo convinca ad accettare il progetto sicuramente importante ma che non ha preso una buona piega fino ad ora.