Anna Tatangelo, VIDEO da bollino rosso: bikini illegale

Anna Tatangelo in costume regala immagini sublimi, il video e gli scatti al mare della cantante fanno sognare: curve da capogiro

E’ sempre stato difficile resistere alla bellezza e alla sensualità di Anna Tatangelo. La cantante ciociara è senza dubbio una delle più talentuose e amate del panorama italiano, con un timbro vocale potente e inconfondibile che da anni regala emozioni, ma anche la sua classe ed eleganza contribuiscono a farle avere un posto speciale nel cuore dei tanti fan.

Anna Tatangelo, un fascino sempre più devastante: gli ammiratori pazzi di lei

35 anni, Anna ha raccolto grandi successi nella sua carriera ed è seguitissima sul web. Sul suo profilo Instagram, i followers si avvicinano ormai a quota due milioni. Nel tempo, è diventata un personaggio del mondo dello spettacolo a 360 gradi, con una evoluzione che l’ha portata ad affermarsi anche come conduttrice televisiva. Lo scorso anno, ottimi riscontri in termini di ascolti per lei con All Together Now e Scene da un matrimonio. Programmi che la vedranno in prima fila anche nella nuova stagione, ma prima, per lei, c’è da portare a termine il lungo tour estivo che le ha regalato altrettante soddisfazioni in giro per l’Italia. Altre due date a inizio settembre, una nelle Marche e una in Sicilia, prima della tappa conclusiva che la porterà, ai primi di ottobre, ad esibirsi a Brooklyn per il gran finale. Tra un concerto e l’altro, Anna non ha poi fatto mancare, nemmeno questa estate, immagini clamorose ai suoi fan, che hanno esaltato come non mai il suo fascino incontenibile. E soprattutto nell’ultimo post, la Tatangelo mette in mostra davvero il meglio di se stessa.

Anna Tatangelo, il costume non contiene niente: prospettive esplosive, il web si scalda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Due scatti e un breve video la ritraggono in un momento di relax al mare, che non può certo passare inosservato. Anna emerge dalle acque in un conturbante costume rosso, il bikini fatica a contenere la vertiginosa scollatura e anche il perizoma fa la sua parte. Silhouette statuaria, quasi quella di una sirena, ammaliante ed irresistibile, che attira inevitabilmente l’attenzione e la passione dei fan. Numerosissimi i like e i commenti che come sempre popolano la sua bacheca, uno spettacolo che non annoia mai. Seducente come non mai, Anna si regala ultimi scampoli di estate e regala ai suoi ammiratori prospettive da ricordare.