Laura Cremaschi, il costume intero quasi non esiste: forme da brividi

Laura Cremaschi sa sempre come sorprendere i suoi follower e lo dimostra, ancora una volta, con un post che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione e merita di essere visionato con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e (cosa ben peggiore) non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Ci siamo qui noi della redazione che siamo pronti ad esaudire tutte le vostre richieste. Anche se, a dire il vero, quella che ci ha fatto un grandissimo regalo è proprio la mitica ‘Miss Web’ del noto programma di Canale 5 ‘Avanti Un Altro’ condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Laura Cremaschi, le vacanze da sogno continuano

Oramai Saint Tropez è stata conquistata. A dire il vero non ci voleva molto, ma anche in questa occasione la nostra e mitica Laura Cremaschi si è fatta rispettare alla grande. Un nuovo post che non ha affatto bisogno di essere commentato né altro e che merita davvero tanto. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per la nativa di Bergamo che sa sempre come sorprenderci. I suoi follower sono rimasti, ancora una volta, senza parole dinanzi alla sua straordinaria e divina bellezza. Non che nelle altre occasioni non lo abbia fatto: non stiamo dicendo assolutamente questo, ci mancherebbe altro. Quello che vogliamo dire, però, è che mai come questa volta ha fatto vedere a tutti le sue brillanti e straordinarie qualità. Siete curiosi di conoscere il tutto? Non vi preoccupate perché adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Il nostro consiglio è quello di annullare tutti i vostri impegni e di dedicarvi esclusivamente alla fantastica 35enne che sa sempre come deliziare tutti quanti noi. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

Laura Cremaschi, costume da favola: forme a dir poco fantastiche – FOTO

Il cielo ed il mare azzurro fanno sicuramente la loro parte e sono un’ottima cornice in tutto questo, ma a catturare l’attenzione non può essere che lei che fa veramente vedere tutto il suo fantastico repertorio. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Delle forme a dir poco fantastiche ed un fisico da sogno. Un lato ‘A’ messo in risalto e delle curve che fanno sognare.