Cristina D’Avena, il costume si apre: il lato ‘A’ è devastante

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche nella migliore maniera possibile che tutti quanti i suoi follower stavano aspettando.

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione ha decisamente esagerato. Anche perché lo ha fatto direttamente in un look decisamente estivo e che ha catturato inevitabilmente l’attenzione dei suoi fan che sono rimasti sicuramente estasiasti. Se non avete ancora visto il suo ultimo post non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto – FOTO

Cristina D’Avena, da rimanere senza parole

Cristina D’Avena non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione visto che la conosciamo fin troppo bene. Noi che siamo cresciuti con i cartoni animati e con le sigle cantante proprio dalla nativa di Bologna. Per lei, però, il tempo sembra non essere mai passato. Anzi, con il passare degli anni è andata sempre a migliorare. I suoi post parlano decisamente chiaro, proprio come l’ultimo che sta avendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi alla sua infinita e fantastica bellezza. Un qualcosa di veramente troppo grande e incredibile anche per i nostri occhi. Siete curiosi di vedere la sua ultima opera d’arte? Allora vi consigliamo di rimanere qui con noi e di annullare tutti gli impegni che avevate in programma visto che avrete un bel po’ da fare in questo momento. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Cristina D’Avena, il costume parla da solo: che forme – FOTO

Direttamente da Montecarlo, dove si sta godendo questi giorni di vacanza e di totale relax, la mitica 58enne (probabilmente ci deve essere qualche errore nella sua carta di identità visto che ne dimostra almeno la metà) fa vedere a tutti le sue straordinarie forme. Condite da un costume davvero niente male che tende ad aprirsi nella maniera più vertiginosa possibile. Un fisico semplicemente eccezionale e che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Delle gambe ben allenata e che sembrano davvero non finiscano mai. Se volevate qualcosa che vi svoltasse la giornata ecco a voi questo suo contenuto a dir poco “bollente“.